Mercedes-AMG GT R Black Series de 720 cv já foi apanhado sem camuflagem

O Mercedes-AMG GT R Black Series foi finalmente "apanhado" sem camuflagem, exibindo uma carroçaria agressiva e um porte atlético considerável.

Depois de ter sido "caçado" pela lente de vários fotógrafos enquanto cumpria os habituais testes de desenvolvimento no Nürburgring, o AMG GT R Black Series – a versão mais radical do superdesportivo da marca de Estugarda – foi parar à conta de Instagram "race356" sem qualquer tipo de camuflagem, já na sua versão final de produção.

Tal como sempre acontece com as variantes Black Series da Mercedes-AMG, também este AMG GT R se apresenta com os olhos postos nos circuitos e isso fica bem visível no pacote aerodinâmico radical que o equipa. Destacam-se as saias laterais proeminentes, a enorme difusor dianteiro, o imponente difusor traseiro, e claro, a asa traseira elevada.

Também o capot apresenta muitas novidades. Construído em fibra de carbono, para manter o peso controlado, conta com várias saídas de ar adicionais, que além de terem um impacto muito positivo no arrefecimento do bloco V8 ainda ajuda a reforçar a imagem desportiva da proposta.

E por falar no motor V8, importa dizer que a unidade motriz continua a ser o mesmo V8 biturbo de 4.0 litros que já encontrávamos no Mercedes-AMG GT R – que nós já conduzimos – e no AMG GT R Pro. Contudo, se nessas propostas produzia 585 cv, aqui a potência foi elevada para uns impressionantes 720 cv.

Quando chega?

A apresentação do Mercedes-AMG GT R Black Series estava marcada para o final deste mês, no Salão de Chengdu, na China, mas não sabemos até que ponto a pandemia de covid-19 pode alterar estes planos.