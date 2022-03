Mercedes-AMG GT Black Series: o 'safety car' mais rápido da F1

O Mercedes-AMG GT Black Series vai ser o safety car mais rápido de sempre nas pistas de Fórmula 1.

O super desportivo, que é acompanhado pelo GT 63 S 4MATIC+ como viatura médica, irá substituir o Mercedes-AMG GT R da época passada do Mundial.

Ambos os bólides irão "disputar" o protagonismo com o Aston Martin Vantage, que se mantém como safety car, e a "ambulância" Aston Martin DBX.

O campeonato do mundo de Fórmula 1 arranca no fim de semana de 18 a 20 de Março com o Grande Prémio do Bahrain.

Visual feroz

Ambos os Mercedes-AMG destacam-se pela cor vermelha com gráficos a preto e branco na carroçaria.

E, em vez da tradicional barra de luz no tejadilho para não reduzir a sua aerodinâmica, o AMG GT Black Series possui luzes LED no pára-brisas, e na placa e asa traseiras.

As luzes intermitentes a cor de laranja proíbem os monolugares de ultrapassar o safety car, sendo só possível fazê-lo quando passam a verde.



Na asa traseira estão ainda instaladas duas câmaras de alta definição, com a primeira a enviar imagens para o copiloto, e a segunda a capturá-las para a transmissão televisiva.

O habitáculo do AMG GT Black Series está equipado com o Track Package, com uma gaiola de protecção tubular em titânio e bancos de competição.

Diferencia-se ainda da versão de estrada pelos cintos de segurança com seis pontos de aperto, e pelos dois ecrãs montados na consola central e no lugar do copiloto.



O super desportivo mantém o mesmo bloco V8 biturbo de 4.0 litros, com 730 cv e 800 Nm, alinhado com uma transmissão automática de dupla embraiagem com sete relações.

Um disparo de 3,2 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 325 km/hora são os atributos deste tracção traseira.

O maior dinamismo está assegurado por uma afinação especial da suspensão, e pelos pneus Pirelli P Zero que o "calçam".



Socorro plasmado em 639 cv

Já o Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+, que substitui o AMG C63 S Estate como viatura médica, possui um V8 biturbo de 4.0 litros com 639 cv.

A potência é passada às quatro rodas através da caixa automática MG Speedshift MCT 9G de nove relações.

Sem surpresas, a "ambulância" mais rápida alguma vez vista no Mundial de Fórmula 1 atinge os 315 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 3,2 segundos.

Projectada para transportar uma equipa de três médicos, o coupé está equipado com três ecrãs, cintos de segurança de seis e quatro pontos, e bancos soldados no piso do carro.

