Faltam menos de dois meses para a estreia de F1 protagonizado por Brad Pitt e Damson Idris mas há um construtor que já se adiantou com um desportivo diabólico para celebrar o novo filme de Joseph Kosinski.

Mercedes-AMG GT 63 APXGP Edition celebra 'F1' com Brad Pitt

Em causa está o lançamento dum especialíssimo Mercedes-AMG GT APXGP Edition no GP Miami realizado no último domingo, com o nome da série limitada a 52 exemplares a distinguir a equipa fictícia de Fórmula 1.

O lançamento tem razão de ser, já que aquela divisão apoiou as equipas de filmagem com o seu conhecimento e experiência na categoria rainha do desporto automóvel

Fora das pistas, um SL, um Classe G e um GT são apresentados fora de pista no filme da Apple Original Films enquanto os safety car e medical car oficiais da competição fazem parte da acção.

Expressivo em tons negros

Mais expressivo do que o AMG GT 63 4MATIC+ que toma como base, o APXGP Edition combina o cinzento fosco que pinta a carroçaria com detalhes em ouro na grelha, barras laterais e difusor, sem esquecer os adesivos de camuflagem na traseira.

As jantes forjadas AMG de 21 polegadas, pintadas em dourado fosco, realçam o conjunto "apenas" contrastado" pelas pinças em preto que apertam os discos de travão carbono-cerâmicos de alto desempenho.

É de série o pacote AMG Exterior Carbon Fibre de série, com o divisor dianteiro, os frisos nas saias laterais, e difusor e asa traseiros em fibra de carbono de alta qualidade.

De origem fazem ainda parte o tejadilho panorâmico em vidro e o pacote AMG Aerodynamics, sem esquecer o AMG Night Package II com elementos em cromado preto como o símbolo da AMG e a estrela da Mercedes-Benz.

Ambiente dourado a bordo

A bordo, são os vários toques em ouro a contrastarem com o ambiente em preto, patente nas inúmeras costuras nos bancos, volante, painéis das portas e consola centra, enquanto o logótipo da AMG nas soleiras das portas tem iluminação dourada.

A designação APXGP Edition está patente nos tapetes em veludo, a que soma uma placa na consola central a indicar o número do exemplar dos 52 que fazem parte desta série especial.

O que não muda são os dados técnicos do coupé: o AMG Active Ride Control e a tracção integral AMG Performance 4MATIC+ variável combinam-se com o bloco V8 biturbo de 4.0 litros, com os seus 585 cv a assegurarem uma condução de alto nível.

