Mercedes-AMG GT 43: um coupé mais ''democrático'' para os puristas

As novas e mais poderosas feras da firma desportiva de Affalterbach não param de chegar ao nosso país.

Depois dos Mercedes-AMG E 53 4Matic+ e SL 63 S E Performance, é agora a vez do poderoso GT 43 Coupé.

O bólide foi agora "democratizado" com um bloco turbo de 2.0 litros com a caixa automática AMG SpeedShift MCT 9G com embraiagem de arranque viscosa.

Menos opulento do que os dois "irmãos" V8 biturbo de 476 e 585 cv, nem por isso precisa de envergonhar-se do seu desempenho com 421 cv e 500 Nm.

Rápido quanto baste

Este quatro cilindros com hibridação ligeira de 48 volts e tracção às rodas traseiras herda um turbocompressor eléctrico que aumenta a sobrealimentação.

O sistema mild hybrid comporta um motor de arranque/alternador, com os seus 10 kW (14 cv) a somarem-se à potência do motor a gasolina nas acelerações.

Concebido para os puristas da condução, os "ligeiros" 1.775 quilos que pesa não são problema para disparar em 4,6 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A velocidade máxima está limitada a 280 km/hora, menos 45 km/hora do que o topo de gama GT 63 4Matic+ Coupé.



Como em outros modelos da AMG, dispõe de vários modos de condução que modificam o funcionamento do motor, direcção, transmissão ou suspensão.

A acentuar ainda mais o desempenho está o mesmo eixo traseiro direccional das duas variantes mais poderosas mas apenas como opção.

Opcional é também o sistema AMG Ride Control de amortecimento adaptativo e o pacote AMG Dynamic Plus.

Apoios de motor activos, diferencial traseiro autoblocante controlado por via electrónica e elementos aerodinâmicos activos são algumas das soluções.

Visual mais do que dinâmico

A somar aos numerosos elementos aerodinâmicos activos, está um visual específico para o coupé.

À frente o pára-choques redesenhado agrupa novas entradas de ar e guarda-lamas mais estreitos, com a menor largura de vias a conferir mais elegância.



O pára-choques traseiro também foi modificado, assim como as duas ponteiras duplas de escape, que são agora redondas em vez de trapezoidais.

À escolha estão ainda elementos como a asa traseira rígida ou as jantes até 21 polegadas, com as pinças de travão AMG em amarelo e inserções cromadas ou pretas segundo os pacotes opcionais.

O que não muda são os traços característicos da carroçaria do coupé, como a longa distância entre eixos, as projecções curtas e o capô a perder de vista.

São as proporções próprias de um Gran Turismo, a que se soma um pára-brisas muito inclinado e uma traseira imponente.

Luxo desportivo

O interior é idêntico às demais variantes do AMG GT, com os mostradores digitais e o ecrã multimédia de 11,9 polegadas na vertical.

O sistema de infoentretenimento inclui menus específicos como o AMG Performance ou o Track Pace.



De série, conta ainda com bancos desportivos AMG forrados em pele Nappa e com nivelamento eléctricos.

Os bancos Performance são propostos como opção, enquanto a personalização é muito ampla graças ao programa Manufaktur.

O espaço é limitado atrás para dois adultos mas o banco também permite, quando dobrado, ganhar capacidade na bagageira dos 321 para os 675 litros.

Revelado esta terça-feira, o Mercedes-AMG GT 43 Coupé ainda não data de chegada aos concessionários.

O mesmo acontece com o preço antes das devidas personalizações mas deverá ser bem inferior aos 255.650 euros em que começa o AMG GT 63 4Matic+

