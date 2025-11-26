Brad Pitt renova a paixão pela velocidade extrema ao tornar-se o embaixador do "electrizante" AMG GT 4-Door Coupé que a Mercedes-Benz levou a Las Vegas no último fim de semana.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé já derrapa… com Brad Pitt ao volante!

Como protótipo que é, mas já muito próximo do modelo de produção, está devidamente camuflado por uma roupagem ao melhor estilo duma zebra.

Nada que distraia as poderosas sensações que o super desportivo eléctrico deverá oferecer aos pilotos mais "amadores", como se percebe nas feições de Brad Pitt quando o recebe das mãos de George Russell.

Mas antes, o piloto britânico pela "óbvia" Mercedes-AMG Petronas Formula One Team diverte-se a exibir inúmeras acrobacias derrapantes, para mostrar a precisão, agilidade e emoção com que o super eléctrico se deixa guiar.

Primeiro modelo baseado na arquitectura de alto desempenho da plataforma AMG.EA, são muitas as semelhanças que exibe em relação ao Concept AMG GT XX… e não são apenas estéticas!

Como aquele protótipo, o Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé equipa três motores de luxo axial alimentados por uma bateria com refrigeração directa, ficando por saber se irá ultrapassar os mesmos 1.360 cv de potência.

O super desportivo de produção só será revelado por inteiro em 2026 mas o protagonista do filme F1 – The Movie explica que, sendo um apaixonado pelo desempenho extremo, "tenho orgulho em fazer parte deste próximo capítulo".

George Russell é bem mais claro ao sublinhar o comportamento do carro: "estou realmente impressionado com o desempenho que a AMG está a trazer para a estrada; os fãs têm algo muito especial para aguardar com ansiedade".

