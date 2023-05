Com a electromobilidade na ordem do dia, são cada vez mais as marcas automóveis a proporem trotinetes eléctricas para o trânsito citadino.

Mercedes-AMG e-Scooter: fugir ao trânsito da cidade com estilo

A AMG E-Scooter é o exemplo mais recente, com a "duas rodas" a exibir a elegância desportiva por que aquela divisão da Mercedes é reconhecida.

Com uma autonomia mais curta do que os principais concorrentes, a sua vantagem está no facto de ser dobrável e guardada no porta-bagagens.

E, considerando que pesa menos de 15 quilos, pode ser transportada nos transportes públicos de forma cómoda.

Pintada em preto baço, a e-scooter criada em parceira com a suíça Micro Mobility Systems, equipa um motor eléctrico de 500 watts.

A velocidade máxima não supera os 20 km/hora, com a bateria de 450 Wh e 9,6 Ah, recarregável entre duas a 3h30 a oferecer uma autonomia até 40 quilómetros (25 em modo Sport),

Ao invés de ter um acelerador convencional operado pelo polegar, possui punhos de torção que podem ser operados de forma mais intuitiva e precisa

Em termos de segurança na circulação, o estribo largo revestido com material antiderrapante é decorado pelos losangos característicos da AMG.

Os pneus de borracha resistente, com 20 cm de diâmetro de 20 cm, bem como as suspensões ajustáveis facilitam a circulação em pisos mais irregulares.

O painel de instrumentos digital dá todas as informações sobre a velocidade, o estado de carga da bateria e o modo de condução.

A travagem é assegurada pelo travão do motor eléctrico no punho de torção, pelo travão de tambor na roda traseira ou através do travão de pé no guarda-lamas.

Ao rodar o punho de torção para a frente, o sistema de recuperação de energia é activado para travar e recarregar a bateria ao mesmo tempo.

As luzes à frente e atrás, assim como os reflectores laterais, asseguram boa visibilidade à noite para o condutor e os automobilista.

Uma funcionalidade adicional útil é a conectividade com a aplicação Micro, ao usar a conexão Bluetooth para ligar um telemóvel.

Montado num suporte especial do guiador, é possível seguir, através da aplicação, dados como a velocidade, a distância percorrida, o tempo de condução ou o estado de carga da bateria.

O sistema de navegação também mostra no ecrã o percurso mais curto até ao destino, com funções como as luzes ou o modo de condução a poderem ser controladas através da aplicação.

