Há super carros que fazem sonhar qualquer adepto da potência extrema: o Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung é um dos mais recentes exemplos que só as carteiras mais abonadas poderão comprar.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung recupera V8 biturbo em 30 exemplares radicais

Segundo membro da família Mythos da insígnia alemã, a distingui-lo está o V8 biturbo M177 Evo de 4.0 litros micro hibridizado, com os 646 cv e 850 Nm passados às rodas traseiras através duma caixa automática AMG Speedshift TCT de nove relações.

A reforçar o poder de arranque estão ainda os 17 kW (23 cv) e 205 Nm dados pelo propulsor eléctrico, de maneira a cumprir os zero aos 100 km/hora em 3,9 segundos com o Launch Control activado, para uma velocidade de ponta de 310 km/hora.

Graças ao diferencial traseiro autoblocante com controlo electrónico, a firma de Affalterbach sublinhas quem "em condições de condução adequadas, este sistema também permite derrapagens controladas"… como se isso fosse uma surpresa!

Não são só os 646 cv e 850 Nm debitados pelo V8 biturbo de 4.0 litros a impressionarem: a sua expressividade sonora é devidamente destacada pelo sistema de escape Akrapovic em titânio.

Feito à mão por encomenda

Tão especial como se espera de qualquer projecto saído da divisão desportiva da Mercedes-Benz, a designação Spezialanfertigung confirma a "fabricação por encomenda" dos 30 exemplares que constituem esta linha exclusiva.

Na base deste bólide está o já muito desportivo CLE 53 Coupé mas com esta versão ainda mais radical a ser 60 mm mais larga nas vias, tendo sido rebaixada em 22 mm à frente e 16 mm atrás para melhor colar-se ao asfalto.

O peso tem igualmente papel decisivo no seu comportamento: são menos 170 quilos nuns globais 1.895 quilos graças ao abuso da fibra de carbono nos guarda-lamas, pára-choques, capô, tejadilho, bancos, painéis das portas, difusor e porta da bagageira.

Se esta composição é, por si, deveras impressionante, tal visual é reforçado pela enorme asa traseira naquele mesmo material, para o transformar numa super "besta" de corrida devidamente homologada para acelerar em qualquer estrada pública.

Os vidros laterais atrás e o vidro traseiro são feitos em policarbonato, dispondo ainda de reforços adicionais, assim como duma gaiola de protecção integrada no habitáculo, para melhorar a rigidez torcional.

Mecânica no ponto…

Mecanicamente, o CLE 646 Spezialanfertigung recebe uma suspensão coilover em aço, desenvolvida em parceria com a KW Automotive.

Já os amortecedores permitem uma regulação de quatro vias, com parâmetros independentes para a compressão e o retorno a baixa e alta velocidade.

A suportá-lo estão jantes forjadas AMG Performance de 20 polegadas para "calçar" pneus 305/30 ZR20 à frente e 335/30 ZR20 atrás.

A travagem é assegurada por discos cerâmicos AMG, sendo ventilados e perfurados à frente com 420 x 40 mm, associados a pinças fixas de seis, com os montados atrás a terem 360x 32 mm com pinças flutuantes de pistão único.

… para acelerar nos track days

Mesmo se homologado para estradas públicas, o cenário ideal para acelerar este super carro está na pista, razão pela qual a aerodinâmica foi devidamente "trabalhada" para o efeito.

Incluídos nesse campo estão a optimização dos extractores de ar integrados nos guarda-lamas, dos painéis inferiores e do aerofólio traseiro com regulação manual.

O divisor dianteiro oferece as configurações Street e Race, com a nivelação do segundo modo a gerar o efeito Venturi para aumentar a força descendente no eixo dianteiro, chegando o conjunto a mais de 250 quilos à velocidade máxima.

Já deverá estar esgotado

Tendo a redução de peso como premissa fundamental, de fora do CLE 646 Spezialanfertigung ficaram os bancos traseiros e parte dos materiais de isolamento acústico.

O sistema de áudio também foi simplificado, ao passo que diversos equipamentos de conforto e assistentes de condução foram eliminados por completo.

De série fazem parte bancos baquet de competição e um volante AMG Performance forrado em microfibra Dinamica, com o pacote opcional Performance a acrescentar, entre outros itens, cintos de segurança com seis pontos de aperto.

O Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung é, depois do deslumbrante PureSpeed, o segundo modelo da série Mythos da Mercedes-Benz.

O preço nem sequer foi anunciado para esta produção limitada a 30 exemplares, o que quase de certeza significa que todos eles já terão sido vendidos.

Texto: P.R.S.

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