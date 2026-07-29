Mercedes-AMG A45 S: Final Edition fecha carreira em grande estilo

É o toque de finados para o Mercedes-AMG A45 S 4MATIC+ e nada melhor do que fazê-lo com uma "bruta" Final Edition para os fãs deste compacto de alto calibre.

Sem sucessor directo equipado com um puro motor de combustão tetracilíndrico de 2.0 litros, distingue-se de imediato pelos nada discretos Mountain Grey Magno fosco ou Jet Black não metalizado da Manufaktur que pintam a "chapa".

Puxadores das portas escurecidos e jantes de 19 polegadas com acabamento fosco em contraste com as pinças de travão a preto é a receita reconhecida da insígnia de Affalterbach para exaltar um dos compactos premium mais populares de sempre.

Os pormenores a amarelo quebram a monotonia cromática por fora, com os enormes logótipos ‘45 S’ nas portas a quebrar todas as dúvidas sobre a natureza desportiva desta proposta… se é que elas alguma vez se colocaram!

A completar o visual está o pacote AMG Aerodynamics, onde se inclui um divisor mais agressivo à frente, reforçado pela imponência do aerofólio traseiro, e os AMG Night Package e AMG Night Package II a tornarem a decoração ainda mais "negra".

Emoções asseguradas

O habitáculo recupera os mesmos detalhes a amarelo trazidos do exterior, como se percebe nos simbólicos 45 S bordados nos encostos de cabeça dos bancos, com a placa 45 S Final Edition na consola central a recordar que este o último modelo da linha.

De série são os estofos e revestimentos sintéticos em Artico e em Microcut, as soleiras das portas AMG pretas e o volante forrado em pele Nappa, num conjunto esteticamente muito bem conseguido.

Não é para menos porque debaixo do capô mantém-se o mesmo bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros que já equipava o especial AMG Limited Edition lançado há dois anos sob uma fantasiosa pintura AMG Green Hell Magno.

São 421 cv e 500 Nm passados às quatro rodas através duma caixa automática de dupla embraiagem com oito relações, associada a um sistema de tracção integral com distribuição variável de binário no eixo traseiro.

A condução bem emotiva que o desportivo oferece está bem patente nos 3,9 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 270 km/hora.

As encomendas nacionais para o Mercedes-AMG A45 S 4MATIC+ Final Edition já estão abertas, com um preço de partida de 99.050 euros sem contar com os pacotes opcionais… que acabam por ser essenciais nesta derradeira série limitada!

Texto: P.R.S.

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