Mercedes-AMG A 45 S mais brutal em modo Green Hell

Estilo brutal a comprovar o desempenho sublime de um dos desportivos mais populares de sempre da Mercedes-AMG.

A serie especial AMG Limited Edition do Classe A 45 S 4MATIC+ já pode ser reservado no nosso país.

E, para não correr o risco de passar despercebido nas estradas nacionais, pode contar com a pintura exclusiva AMG Green Hell Magno.

Impacto fantástico

Para quem a indiscrição não é um problema, a variação especial AMG Limited Edition do Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ assenta-lhe que nem uma luva.

Com chegada prevista já em Abril, o hot hatchback é pintado num fantástico AMG Green Hell Magno.

A reforçar todo o poder dos 421 cv e 500 Nm do bloco turbo de 2.0 litros está o enorme logótipo da firma de Affalterbach no capô, com a inscrição 45 S nas portas a condizer.

Exclusivas para esta versão limitada estão ainda as jantes forjadas AMG de 19 polegadas com acabamento em preto mate.

A contrastar com aquele tom estão as extremidades de raios cruzados e o rebordo circular pintadas a amarelo.

"Escondidas" atrás das rodas estão as pinças de travão pintadas em preto brilhante com o logótipo AMG a sobressair.



O mesmo símbolo está presente na tampa do depósito de combustível e nos projectores luminosos nos retrovisores laterais.

Personalização no ponto

Se se quiser mais impacto visual, é dado como opção o pacote Night AMG, com o divisor dianteiro e as capas dos retrovisores em preto e preto brilhante.

O mesmo tom está presente nos frisos da linha de cintura, com os vidros térmicos escurecidos a partir o pilar B a completarem a oferta.

Soma-se ainda o pacote Night AMG II, que inclui a grelha frontal AMG com lâminas verticais.

O símbolo do desportivo está na traseira e laterais, pára-choques dianteiro e porta da bagageira, assim como puxadores das portas em preto.



Já o pacote AMG Aerodynamics comporta elementos como a asa traseira fixa, para aumentarem o comportamento e a força descendente a alta velocidade.

Sim, porque este AMG A 45 S 4MATIC+ atinge os 100 km/hora em apenas 3,9 segundos, com a velocidade máxima a estar "limitada" a 270 km/hora.

O sistema de tracção integral variável AMG Performance 4MATIC+ com controlo de binário contribui de forma significativa para uma condução bem emotiva.

O diferencial do eixo traseiro integra duas embraiagens multidisco controladas por via electrónica, com cada uma ligada a um semi-eixo de transmissão.

Além da força de tracção ser distribuída entre os eixos dianteiro e traseiro, de forma variável, também pode fazê-la selectivamente entre as rodas traseiras.



Interior desconcertante

O interior prossegue o espírito "verde infernal" que a carroçaria ostenta, com os bancos AMG forrados em pele Artico e microfibra MicroCut em preto.

A contrastar estão os pespontos a amarelo nos assentos, portas e painel de instrumentos, com a inscrição bordada A 45 S nos apoios de cabeça dianteiros.

O mesmo pesponto amarelo está presente no volante desportivo AMG em pele e microfibra MicroCut.

E, para não destoar na cor, os elementos de revestimento em alumínio com padrão AMG e inscrição AMG são em tons amarelados.

Este tom está igualmente na iluminação do logótipo AMG das embaladeiras das portas em preto, a que se juntam os tapetes com os pespontos e a inscrição A 45 S a amarelo.

A série especial Limited Edition custa 14.800 euros, a somar aos 91.250 euros em que arranca o AMG A 45 S 4MATIC+ antes das devidas personalizações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?