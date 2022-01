Há um Mercedes que pode chegar aos 9 milhões de euros no leilão que a RM Sotheby’s tem agendado para 27 de Janeiro em Phoenix, no Estados Unidos.





Mercedes 300 SL Gullwing: edição especial pode ultrapassar 9 ME

Apontado por muitos como o Santo Graal dos super desportivos, o 300 SL Alloy Gullwing Coupé esconde um segredo para justificar tal valor.

Tudo começa nos Estados Unidos pela mão de Max Hoffman, um importante importador de modelos de luxo exclusivos no início da década de 50.

Na sua opinião, para cativar o cliente americano, as insígnias europeias tinham de produzir desportivos elegantes e futuristas, e rápidos… muito rápidos mesmo!

Terá sido ele um dos principais incentivadores para a BMW criar o 507, do qual só se produziram 252 exemplares.

Actualmente, o roadster tem um preço a rondar os 2,5 milhões de euros, desde que restaurado até ao mais ínfimo pormenor.

Foi também naquela década que saiu para a estrada o famoso Porsche 356 Speedster, que teve James Dean como um dos seus ilustres proprietários.

Todavia, foi com o Porsche 550 Spyder que o malogrado actor de Fúria de Viver morreu em Cholame, na Califórnia, em 1954, quando seguia para a Salinas Road Race.

O Mercedes 300 SL ‘Asas de Gaivota’ foi apresentado no Waldorf Astoria Hotel de Nova Iorque naquele mesmo ano, e logo foi visto como o primeiro super desportivo alguma vez construído.

Leve, muito leve

A sigla SL, derivada das palavras Sport Leicht, aludem ao chassis tubular ligeiro em que foram construídos os 1.400 coupés previstos.



Todavia, essa leveza era algo que obcecava Fritz Nallinger, na altura responsável pelo gabinete de engenharia da Mercedes-Benz.

O engenheiro queria uma versão especial denominada Gullwing Leichtmetallausführung, e convenceu os seus superiores a fabricarem-no com materiais ainda mais ligeiros.

A carroçaria foi construída em alumínio em vez de aço, e a suspensão foi afinada para dar maior rigidez.



O motor contou com uma árvore de cames especialmente concebida para a competição, com cilindros de alta compressão e sistema de injecção recalibrado.



Além disso, as janelas laterais e traseira em vidro poderiam ser substituídas por outras em acrílico.

Estas soluções permitiram reduzir em 95 quilos o peso original do coupé, de 1.385 quilos, com os 215 cv e 275 Nm do motor atmosférico de 3.0 litros a ganharem mais dinamismo.

A velocidade máxima chegava aos 235 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se nuns respeitáveis sete segundos para a época.

Restauro completo

O Mercedes 300 SL Alloy Gullwing em causa, que agora vai a leilão, foi construído em Maio de 1955, e é uma das 29 unidades produzidas daquela série limitada.

Importado para Casablanca, quando a cidade marroquina era um destino exclusivo de milionários, foi pintado em cinzento metalizado, e dispõe de um auto-rádio Becker.



Em 1962, foi vendido a um coleccionador americano que o levou para Montgomery, no Alabama, e o manteve durante 13 anos.

Vendido em 1975 a outro coleccionador de Dallas, o super desportivo sofreu um profundo restauro durante quatro anos, com a factura a chegar ao equivalente actual de 152 mil euros.

A qualidade da "reparação" foi de tal ordem que, em 1980, este modelo venceu o primeiro prémio da reunião nacional organizada pelo Gullwing Group.

Depois de passar por vários mãos, este Gullwing especial chega à praça com um valor estimado de 7 milhões de euros mas não será nenhuma surpresa se ultrapassar os 9 milhões.

