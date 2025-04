Mercadorias ou passageiros? Nissan Primastar abre pré-reservas

Estão abertas as pré-reservas para a nova Nissan Primastar nas configurações de transporte de passageiros e de mercadorias.

Equipada com um bloco turbodiesel dCi de 2.0 litros e quatro cilindros em linha, na área profissional propõe versões de 130 cv e 320 Nm, e de 150 cv e 350 Nm, com os consumos a variarem entre 6,8 e 7,0 litros/100 km.

Disponível nas configurações L1H1 e L1H2 (5,08 metros de comprimento), e L2H1 (5,48 metros), e com duas variantes com portas deslizantes, o espaço de carga útil chega aos 8,9 m para pesos de 1.015 a 1.248 quilos.

Já a Combi para até nove passageiros está disponível nos tamanhos L1 e L2, com o mesmo propulsor da versão comercial a propor 110 cv e 300 Nm, e 150 cv e 350 Nm.

Câmara traseira, aviso de ângulo morto e travagem de emergência "inteligente" são algumas das tecnologias de segurança presentes na Nissan Primastar, proposta nos acabamentos Acenta e N-Connecta.

A entrada na gama para ambas as soluções faz-se sempre com uma caixa manual de seis relações, sendo automática DCT no acabamento superior.

Com chegada em Maio aos concessionários nacionais, a gama arranca nos 32.073 euros (+ IVA) para a versão profissional, começando nos 42.805 euros (+ IVA) para a variante de passageiros.

