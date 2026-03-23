Mercado 'tuning' cada vez mais difícil fecha AC Schnitzer

É uma despedida sentida a todos os adeptos dos desportivos reconfigurados pela AC Schnitzer. A preparadora germânica especializada em dar mais "cavalos" a BMW e Mini, vai fechar actividades no final de 2026 depois de 39 anos de vida.

O grupo Kohl que detém a empresa justifica o encerramento por "diversos factores tornaram o negócio de produtos de tuning economicamente inviável na Alemanha", como o aumento de custos no desenvolvimento e produção de peças.

Todavia, é o processo extremamente demorado na homologação alemã dos componentes que tem feito a AC Schnitzer ficar cada vez mais para trás em relação aos seus concorrentes estrangeiros", sublinhou o conglomerado proprietário.

"Se lançarmos peças de reposição no mercado oito ou nove meses depois da concorrência, isso fala por si só", justifica o director-geral Rainer Vogel.

As difíceis condições dos mercados internacionais e o gradual declínio do motor de combustão interna também tiveram papel decisivo na tomada de decisão.

Mais importante é a mudança no comportamento do consumidor, com o responsável a confirmar que o sector e a própria AC Schnitzer, têm sido cada vez mais incapazes de inspirar os jovens clientes para a condução desportiva.

O grupo Kohl irá agora concentrar-se na venda e manutenção de veículos de duas e quatro rodas, estando a negociar com diversas partes interessadas a venda da marca AC Schnitzer.

Seja qual for o resultado das negociações, o stock actual de peças e componentes será liquidado até o final do ano, com as garantias e o suporte pós-venda a serem garantidos para além de 2026.

Texto: P.R.S.

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