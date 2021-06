Mercado automóvel: vendas sobem 19,8% em Maio mas caem 36,3% em relação a Maio de 2019

O mercado automóvel aumentou 19,8% nos primeiros cinco meses deste ano face ao período homólogo de 2020.

Em circulação foram colocados 77.090 veículos novos, mas o mercado continua a cair 36,3% comparativamente aos mesmos cinco meses 2019.

Segundos os dados avançados esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), Maio continuou a registar um "forte crescimento do mercado automóvel" face a 2020, como já se tinha verificado em Abril.

Todavia, acentua a associação, esse crescimento "não corresponde à realidade face à situação vivida neste período" face a 2019.

"Em maio de 2021 foram matriculados 19.668 veículos automóveis pelos representantes legais de marca a operarem em Portugal", detalha a ACAP, sendo que esse valor representa uma subida de 159,5% por comparação com igual mês de 2020.

No entanto, aquele número representa uma quebra de 26,5% quando comparado com Maio de 2019.

Por tipologias, as novas matrículas de automóveis ligeiros de passageiros entre Janeiro e Maio totalizaram 62.509 unidades.

Os dados reflectem um aumento de 16,2% relativamente aos primeiros cinco meses de 2020 mas, na comparação com igual período de 2019, observa-se uma variação negativa de 39,5%.

No mercado de ligeiros de mercadorias, registou-se no quinto mês de 2021 um aumento de 52,3% face a 2020.

Todava, as matriculações das 2.575 viaturas novas representam uma evolução negativa de 25,8% face ao mês homólogo de 2019.

Em termos acumulados, nestes primeiros cinco meses de 2021, o mercado atingiu 12.513 unidades, reflectindo um aumento de 34,9% em comparação com o período homólogo de 2020, e um decréscimo de 18,5% face ao período homólogo de 2019.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Maio de 2021 registou-se uma subida de 193,9% face ao mesmo mês do ano passado, tendo sido comercializados 432 veículos desta categoria.

Já na comparação homóloga com 2019 há a registar uma queda de 7,3%.

No acumulado dos primeiros cinco meses de 2021, as matrículas de pesados totalizaram 2.068 unidades, o que representou um decréscimo do mercado de 10,3% relativamente ao período homólogo de 2019.

Quando comparado com o mesmo período de 2020, verificou-se um aumento de 62,1% de acordo com os dados da ACAP.

