Mercado automóvel: vendas globais caem 8,5%, "eléctricos" sobem 35%

O número de veículos matriculados em Portugal em Janeiro sofreu uma queda de 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, correspondente a 17.504 unidades, de acordo com os dados avançados esta segunda-feira pela ACAP – Associação do Comércio Automóvel de Portugal.

Por categorias e tipos de veículos, foi observado que apensa foram matriculados 14.423 automóveis ligeiros de passageiros novos, correspondendo a uma descida de 8% em relação a Janeiro de 2019.

Quanto aos veículos ligeiros de mercadorias, com 2.595 unidades matriculadas, a queda cifrou-se em 11% comparativamente ao mês homólogo do ano passado.

Na categoria de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, no primeiro mês deste ano verificou-se uma queda de 7,6%, com a comercialização de 486 unidades.

A Peugeot lidera o mercado no primeiro mês de 2020, com 1.605 viaturas, logo seguida da Mercedes, com 1.461 unidades, e da Renault, com 1.330 veículos.

"Eléctricos" em alta

A tendência tem vindo lentamente a acentuar-se um pouco por toda a Europa e o nosso país não é excepção. Em conjunto, os modelos híbridos plug-in e os 100% eléctricos representaram, em Janeiro, 11% no total do mercado de automóveis ligeiros novos.

Correspondente a 1.599 unidades vendidas, é um "salto" de 72,5% face a igual mês de 2019, o que significa que um em cada nove automóveis vendidos é electrificado.

Como avança o Jornal de Negócios, em Janeiro, o segmento de viaturas totalmente eléctricas subiu 34,7% pela venda de 878 unidades. No segmento híbrido plug-in, com a comercialização de 721 exemplares, a subida atingiu os 162,2%.

A Renault lidera o mercado 100% eléctrico com a matriculação de 230 unidades, seguida pela Nissan, com 205 exemplares, e pela Peugeot, com 90 viaturas. Em Janeiro, a Tesla vendeu apenas 33 veículos.

