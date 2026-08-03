Mercado automóvel: vendas de novas viaturas superam 10% até Julho

A venda de novos veículos no nosso país continua em franco crescimento, como explica o mais recente relatório da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Já se venderam 180.423 unidades de Janeiro a Julho, mais 10,2% face a igual período do ano passado, com o último mês a registar a matriculação de 22.480 viaturas novas, mais 8,6% em relação ao mesmo mês de 2025.

A marca do leão mantém-se líder incontestada no segmento de veículos ligeiros de turismo, com uma quota de mercado de 9,58%, com os dois degraus mais baixos do pódio a serem ocupados pela Mercedes-Benz e Dacia.

Crescimento robusto

O segmento de ligeiros de passageiros marca a tónica, com Julho a registar a matriculação de 18.157 unidades novas, mais 3,5% do que em igual mês do ano passado.

No acumulado de Janeiro até ao último mês, as novas matrículas totalizaram 155.237 exemplares numa variação positiva de 9,7% relativamente ao período homólogo de 2025.

A ACAP realça o peso dos veículos electrificados nas vendas totais, com os "eléctricos" a representarem 26% (só em Julho foram 30,9%), com os totalmente híbridos a chegarem aos 27,8%.

Já o segmento de ligeiros de mercadorias registou no último mês uma evolução positiva de 25,8% face ao mês homólogo do ano anterior, com 3.181 unidades novas matriculadas; de Janeiro a Julho foram vendidas 19.850 viaturas, um crescimento de 8,5%.

No que diz respeito ao segmento de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em Julho verificou-se um aumento de 84,8% face a igual mês de 2025, correspondente à matriculação de 1.142 veículos novos.

As matrículas desta categoria totalizaram 5.336 unidades nos primeiros sete meses do ano, correspondente a um aumento de 38,8% relativamente ao mesmo período do ano passado.

Peugeot sempre líder

A Peugeot continua a ser a líder incontestada no segmento de ligeiros de turismo, com 14.875 viaturas novas vendidas para uma quota de mercado de 9,58%, logo seguida da Mercedes-Benz (11.437) e da Dacia (9.843).

Bem perto do lugar mais baixo do pódio está a BMW, com 9.445 viaturas novas, tendo logo atrás a Volkswagen (9.307), Renault (8.828), Toyota (8.142), Citroën (8.123), Tesla (6,364) e Opel (5.711).

As 4.775 unidades da BYD e as 4.483 viaturas da MG, acumuladas desde o início do ano até Julho, colocam as duas marcas chinesas bem próximas de entrarem no Top 10 das insígnias mais vendidas no nosso país.

Texto: P.R.S.

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