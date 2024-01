ACAP: mercado automóvel cresceu mais de 26% em 2023

Não foi mau o último ano para o mercado automóvel nacional, com a matriculação de novas viaturas a registar um forte crescimento.

Em 2023 foram colocados a circular 236.053 novos veículos no nosso país, mais 26,1% do que no ano anterior, de acordo com os dos revelados esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Dezembro passado registou a matriculação de 20.833 veículos automóveis, mais 11,3% do que no mês homólogo de 2022.

A Peugeot fechou o ano na liderança, com uma confortável vantagem face à concorrência mais directa, com a Tesla a fechar a tabela dos Dez Mais.

"Eléctricos" em alta

Por categorias e tipos de veículos, o segmento de ligeiros de passageiros matriculou 16.635 unidades em Dezembro, mais 11,1% do que no mesmo mês de 2022.

Já nos 12 meses de 2023, as matrículas totalizaram 199.623 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 26,9% em relação ao ano anterior.

Os veículos a energias alternativas, com 51,9%, representaram mais de metade das novas matriculações; seguem-se a gasolina (36,1%) e a gasóleo (12%).



Os 100% eléctricos estiveram nas preferências dos automobilistas nacionais, com 18,2%, seguidos dos híbridos, com 14,5%.

Reportando-nos apenas ao mês de Dezembro, o peso das viaturas totalmente eléctrica ascendeu a 23,8% do mercado.

Os híbridos plug-in tiveram uma quota de 13,6%, com as outras energias alternativas como o GPL a representarem apenas 5,6%.

Todos os segmentos a crescer

O segmento de ligeiros de mercadorias registou, no último mês de 2023, uma evolução positiva de 8,1% face ao mês homólogo do ano anterior, com 3.305 novas matriculações.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 28.523 unidades, o que representou um crescimento de 20,7% face a 2022.

Quanto ao mercado de veículos pesados de mercadorias e de passageiros, em Dezembro último verificou-se um aumento de 29,6% face ao mês homólogo de 2022, com 893 veículos matriculados.

Em 2023 as matrículas desta categoria totalizaram 7.907 unidades, o que representou um crescimento de 26,9% em relação a 2022.



Porsche líder no luxo

Sem abandonar a liderança trazida de 2022, a Peugeot afirmou-se no último ano como a marca de ligeiros de passageiros e comerciais mais vendida no nosso país, com 25.815 unidades.

A marca leão foi seguida a larga distância pela Renault, com 19.938 veículos, e pela Mercedes-Benz, com 15.977 viaturas.

Já fora o pódio está a Dacia (15.058), BMW (13.963), Toyota (12.794), Citroën (12.791), Volkswagen (12.514), Opel (10.349) e Tesla (9.329).

Nas categorias de luxo e super desportivos, a Porsche fechou 2023 com 1.019 viaturas, seguida da Bentley (55), Aston Martin (51), Maserati (47), Ferrari (33) e Lamborghini (17).

