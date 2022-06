Mercado automóvel cai 6,7% até Maio

O mercado automóvel nacional registou uma quebra de 6,7% nos primeiros cinco meses deste ano quando comparado com o mesmo período de 2021.

Os dados avançados esta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) indica que, até ao final de Maio, foram matriculados 71.895 veículos novos.

Todavia, a queda nas matriculações novas, de 40,6%. é bem mais abrupta quando comparada com os primeiros cinco meses de 2019.

Especificamente em Maio, foram matriculados 14.903 veículos automóveis pelos representantes legais de marca a operar no nosso país.

Foram menos 44,1% em relação ao mesmo mês de 2019, e menos 24,2% se comparado com Maio do ano passado.

Motorizações alternativas em alta

Por categorias, no último mês foram matriculados 12.748 automóveis ligeiros de passageiros novos, menos 43,9% face a Maio de 2019, e menos 23,5% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em termos acumulados nos primeiros cinco meses de 2022, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 59.939 unidades.



É uma variação negativa de 4,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas uma queda a pique de 42,0% face a Maio de 2019.

Positivo tem sido o crescimento nas vendas de veículos motorizações híbridas, elétricas e híbridas plug-in, sem esquecer o GPL.

De Janeiro a Maio de 2022, 39,2% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados eram movidos a outros tipos de energia, sendo 10% relativo a motorizações totalmente eléctricas.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, no quinto mês de 2022, uma evolução negativa de 53,2% face ao mês homólogo de 2019, situando-se em 1.623 unidades matriculadas.



Quando comparado com o mesmo mês de 2021, verifica-se também um decréscimo de 37,0%.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 9.787 unidades, o que representou um decréscimo de 36,2% face o mesmo período de 2019, e uma queda de 21,8% em comparação com o mesmo período de 2021.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba os segmentos de passageiros e de mercadorias, em Maio de 2022 verificou-se um aumento de 14,2% em relação ao mês homólogo de 2019.

Foram comercializados 532 veículos desta categoria, o que, quando comparado com o mesmo mês de 2021, signigica que o mercado cresceu 23,1%.

De Janeiro a Maio de 2022, as matrículas desta categoria totalizaram 2.169 unidades, o que representou um decréscimo de 5,9% por cento relativamente ao período homólogo de 2019 e um aumento de 4,9% quando comparado com o período de Janeiro a Maio de 2021.

Peugeot forte na liderança

A Peugeot continua a liderar destacada as matriculações de automóveis ligeiros de passageiros, com 6.994 unidades vendidas desde Janeiro a Maio, a que corresponde uma quota de 11,67% do mercado.

A Toyota consolidou a segunda posição conquistada em Abril, com 4.589 veículos novos, para uma quota de 7,66%.

A escalar na tabela de vendas está a Citroën, que passou do quarto para o terceiro lugar, com um acumulado de 4.246 viaturas e 7,08% de quota de mercado.

Já fora do pódio, está a Mercedes, com 4.182 automóveis vendidos até Maio, seguida da BMW (4.115), Renault (3.850), Hyundai (3.199), Seat (2.999), Volkswagen (2.950) e Dacia (2.749).

No segmento premium e de luxo, a Porsche mantém-se no topo da hierarquia, com 308 desportivos vendidos, seguida da Land Rover (241), Jaguar (190), Bentley (26), Maserati (21), Aston Martin (17), Ferrari (14) e Lamborghini (4).

