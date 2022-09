É a mais recente novidade da Dongfeng Motors revelada no último fim-de-semana: um "todo o terreno" 100% eléctrico com mais de 1.000 cv de potência, marcado por um visual quase pós-apocalíptico.

Mengshi M-Terrain: Hummer EV tem rival chinês com mais de 1.000 cv

Com umas proporções em tudo semelhantes ao GMC Hummer EV, o Mengshi M-Terrain é proposto como um SUV com três filas de bancos para seis ocupantes, a que se junta a pickup M-Terrain S de duas portas.

Ambos os modelos apresentam-se com superfícies angulares e pára-choques que reforçam a sua aptidão aventureira, sem esquecer os guarda-lamas pronunciados, barras no tejadilho e faróis LED de longo alcance.

A bordo distinguem-se o painel de instrumentos digital e o enorme ecrã táctil de infoentretenimento ao centro do tabliê, havendo ainda um terceiro visor integrado no volante.

O habitáculo dispõe ainda de vários compartimentos para guardar pequenos objectos, e os bancos, com um desenho futurista, têm estofos em laranja.

Ambos os protótipos baseiam-se na nova plataforma Mora, compatível com sistemas motrizes totalmente eléctricos e extensores de autonomia.

Os quatro motores eléctricos Mega Power, como a marca os define desenvolvem uma potência superior 1.000 cv e um binário a rondar os 16.000 Nm para mover um SUV que pesa cerca de 3.100 quilos.

Tal força é convertida em 4,2 segundos nas acelerações dos zero aos 100 km/hora, com a bateria de 140 kWh a oferecer um alcance de 500 quilómetros com uma única carga.

Se equipado com o extensor de autonomia, a distância poderá chegar aos 800 quilómetros, embora a fabricante tenha sido parca a explicar como o conseguirá.

Potência e binário são passados às quatro rodas através do sistema M-ATS, composto por uma caixa automática de duas velocidades e três diferenciais autoblocantes electrónicos.

A nova arquitectura inclui tecnologia steer-by-wire, rodas traseiras dirigíveis que lhe permitirão andar de lado, nove modos de condução e suspensão pneumática adaptativa que pode elevar a carroçaria até 10,5 cm.

Além de disporem de condução autónoma de nível 3, ambos os protótipos compreendem o sistema "inteligente" Oriental Eagle Eye, concebido para encontrar a melhor rota possível com a ajuda de um drone.

Ambos os modelos criados sob a submarca Menshi, que significa "guerreiro" em chinês, deverão entrar em 2023 na linha de montagem, e os primeiros exemplares chegam aos concessionários locais ainda nesse ano.

Nada foi indicado se o SUV e a pickup serão lançados nos mercados internacionais, embora essa questão não tenha sido colocada de parte.

