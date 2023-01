Mégane R.S. Ultime fecha último capítulo da Renault Sport

Para quem ama hot hatchbacks de excepção alimentados totalmente a gasolina, há uma nova edição exclusiva para saborear.

Chama-se Mégane R.S. Ultime e é o derradeiro modelo da Renault Sport, antes de a Alpine assumir essas funções.

Limitada a 1.976 exemplares, a série especial celebra o ano em que nasceu a divisão desportiva da marca do losango.

O modelo que estreia ao público a 13 de Janeiro, no salão automóvel de Tóquio, irá substituir os Mégane R.S. e Mégane R.S. Trophy na Primavera.

Reforço mecânico

Revelado esta quarta-feira, o Renault Mégane R.S. Ultime mantém o mesmo bloco turbo tetracilíndrico de 1.8 litros da gama do Mégane R.S. Trophy.

Os 300 cv e 420 Nm que debita são passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática EDC de seis relações, associada a um diferencial mecânico Torsen.

O desempenho em estrada também não sofreu mudanças: 5,7 segundos para chegar aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a bater nos 255 km/hora.

A apoiar estes números estão pneus semi-slicks Bridgestone Potenza S007, desenvolvidos para o Megane R.S. Trophy R.



Estão montados em jantes Fuji Light de 19 polegadas, que escondem atrás travões Brembo dual-cast com pinças vermelhas.

Eixo dianteiro com pivôs independentes, chassis Cup rebaixado, batentes hidráulicos em compressão e sistema de quatro rodas direccionais 4CONTROL completam as soluções técnicas.

Visual distinto

O "reforço" mecânico do Mégane R.S. Ultime é acentuado pelos elementos e decorações exteriores, e pela gama de equipamentos a bordo.

À frente, o guarda-lamas é 60 mm mais largo, assim como o traseiro mas com apenas mais 45 mm de largura.



Saídas de ar laterais, faróis R.S. Vision, escape central, antena ao estilo de barbatana de tubarão marcam o modelo, reforçado pelos novos difusor e asa traseiros.

A reforçar o impacto visual estão os detalhes em preto nos logótipos, puxadores das portas e molduras das janelas, reforçados pelo monograma Ultime.

Também as jantes e as respectivas tampas das porcas, as coberturas dos guarda-lamas, o difusor traseiro e a lâmina Fórmula 1 no pára-choques dianteiro têm a mesma cor e acabamento brilhante.

Interior exclusivo

A bordo distinguem-se os bancos Recaro do tipo baquet, com estofos em Alcantara em preto titânio com o monograma R.S. bordado, e soleiras das portas exclusivas.



Cada exemplar tem a sua própria placa metálica numerada junto aos comandos da transmissão na parte inferior da consola.

É assinado por Laurent Hurgon, o piloto de testes que participou no desenvolvimento do Mégane R.S., e detentor dos recordes de Nürburgring, Suzuka e Spa-Francorchamps.

O equipamento tecnológico tem poucas diferenças face aos Mégane R.S. e Mégane R.S. Trophy.

Mantém-se o painel de instrumentos digital de dez polegadas e o ecrã de navegação de 9,3 polegadas com sistema áudio da Bose.



Compreende ainda o sistema de telemetria R.S. Monitor, a velocidade de cruzeiro adaptativa e os auxiliares de manobra a 360 graus.

A lista de opcionais inclui o visor head-up no pára-brisas, o tecto de abrir e a capa personalizada para proteger o desportivo das intempéries.

Com chegada marcada aos concessionários europeus nesta Primavera, desconhece-se o preço que será pedido pelo Renault Mégane R.S. Ultime no nosso país.

