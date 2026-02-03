McLaren festeja Mundial de Construtores de F1 com Artura Spider único

Dez exemplares! Apenas dez exemplares para o exclusivo Artura Spider MCL39 Championship Edition que celebra o décimo campeonato da McLaren no Mundial de Construtores da Fórmula 1 de 2025.
Recriado pela McLaren Special Operations, exibe uma decoração pintada à mão em homenagem ao MCL39 com que Lando Norris conquistou o Mundial de Pilotos, ficando o colega de equipa Oscar Piastri na terceira posição.
Mantidas sãos as afinações mecânicas do chassis e do sistema motriz híbrido, com os seus 700 cv e 720 Nm a permitirem "corridas" dos zero aos 100 km/hora em três segundos para uma velocidade de ponta de 330 km/hora.
Detalhes personalizados não faltam ao super desportivo, como se percebe na combinação dos tons MSO Bespoke Myan Orange e Onyx Black, numa evocação do chassis vencedor daquelas duas "categorias".
Em destaque na "chapa" em alumínio e fibra de carbono estão motivos a assinalarem a conquista do décimo título mundial de construtores pela insígnia britânica.
Cada "10" pintado na carroçaria tem dez estrelas, "intercaladas" a meio pelos contornos de todos os monolugares de Fórmula 1 com que a McLaren venceu aquele troféu.
Sublinham-se ainda as melhorias estéticas por fora com o pacote Black, destacado pelas jantes forjadas Dynamo em liga ultra-leve pintadas em preto brilhante.
As rodas são complementadas por pinças de travão em Myan Orange com os logótipos McLaren a preto, somando-se ainda o pacote Stealth Badge no acabamento dos escapes desportivo.
Por dentro ressaltam os pormenores MSO Bespoke, como o "10" bordado nos apoios de cabeça em McLaren Orange e o marcador no volante pintado em Myan Orange na posição das 12 horas com o mesmo números.
As especificações interiores em Alcantara Performance Carbon Black e couro Nappa Jet Black, com pespontos McLaren Vision Orange, foram seleccionadas para harmonizarem-se com os detalhes feitos à medida.
E, a assinalar quão especial é esta edição exclusiva, todos os exemplares irão ser decorados na consola central com uma placa personalizada que integra uma peça da carroçaria do McLaren MCL39.
Claro que não poderiam faltar as assinaturas dos pilotos Lando Norris e Oscar Piastri nos acabamentos dos patins das portas em fibra de carbono.
Todos os Artura Spider MCL39 Championship Edition também incluem uma placa personalizada com o historial de recordes em pista, assim como as vitórias, pole positions e voltas mais rápidas alcançadas pela McLaren em 2025.
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?