McLaren Artura perseguido e capturado… por um Seat León Cupra?!

Foi polémica na força policial francesa a substituição do Renault Mégane R.S. pelo Seat León Cupra mas a troca tem dado os seus frutos, como aconteceu há dez dias na região da Alta Sabóia, bem junto à Suíça.

Afinal, o desportivo de 310 cv conseguiu "capturar" um McLaren Artura de 700 cv quando acelerava na auto-estrada A41 que liga Genebra a Marselha para além dos limites legais.

O condutor acusou positivo ao consumo de cocaína e haxixe mas as "surpresas" não se ficaram por aqui. Numa revista ao McLaren Artura, foi descoberta uma pistola de calibre de guerra, alterada para ser ainda mais letal.

A notícia foi avançada pela própria Gendarmerie Nationale no Facebook mas por explicar está como é que um León Cupra com menos de metade da potência do super desportivo conseguiu capturá-lo.

