McLaren 750S festeja vitória do F1 GTR nas 24 Horas de Le Mans

As 24 Horas de Le Mans têm sido o palco privilegiado para os principais construtores automóveis apresentarem as suas mais recentes propostas.

O McLaren 750S Le Mans Edition é o exemplo mais recente, em jeito de celebração dos 30 anos sobre a estreia vitoriosa da insígnia britânica no circuito de La Sarthe com o F1 GTR decorado com o número 59.

Limitada a 50 exemplares, a série especial também assinala um momento emocionante para a marca com os McLaren GT3 EVO que irão competir na prova deste ano, a 14 e 15 de Junho, além de anunciar o seu regresso à categoria Hypercar em 2027.

Ainda mais aerodinâmico

O McLaren 750S Le Mans presta homenagem ao icónico F1 GTR #59 com o tom Le Mans Grey que pinta o desportivo (McLaren Orange em opção) a combinar-se com a entrada de ar no tejadilho, as jantes LM de cinco raios e as pinças de travão em dourado.

Mais distinto é o novo MSO High Downforce Kit específico para esta edição, marcado por uma asa traseira activa em fibra de carbono e por um divisor no mesmo material sob o pára-choques dianteiro.

Há outros acabamentos opcionais, como são exemplos os arcos das rodas em fibra de carbono e a ponteira do escape em titânio, com o bólide a poder comportar um sistema de travagem ainda mais efetivo.

Para o habitáculo são dadas duas opções cromáticas – Carbon Black combinado com Dove Grey, ou Carbon Black aliado ao McLaren Orange – para os estofos e revestimentos em pele e Alcantara, com a placa comemorativa a assinalar o número do exemplar.

Sem "mexidas" ficou o V8 biturbo de 4.0 litros montado em posição central traseira, o que significam os mesmos 750 cv e 800 Nm passados às rodas traseiras através duma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?