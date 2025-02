McLaren 750S e Artura celebram Mundial de F1 com visual MCL38

Como é que se celebra o nono Mundial de Construtores conquistado na última temporada de Fórmula 1? No caso da McLaren, nada melhor do que fazê-lo com duas séries limitadas para 18 adeptos da insígnia britânica.

Em causa estão nove exemplares MCL38 Celebration Edition para o Artura e outros tantos para o 750S, nas cores Papaya Orange e Anthracite que pintavam os monolugares MCL38 de Lando Norris e Oscar Piastri.

O logótipo Champions’ Laurel e as Nine Stars correspondentes aos nove troféus conquistados são exibidos em ambas carroçarias, com detalhes adicionais em laranja nas pinças de travão e na faixa que rasga o capô a meio.

A decoração do habitáculo segue a mesma filosofia cromática, com a cobertura exposta da soleira da porta em fibra de carbono do lado do condutor assinada pessoalmente pelos dois pilotos da McLaren Formula 1 Team.

Distinções a preceito

E, a distinguir cada exemplar dos nove Artura e dos nove 750S da série especial está uma placa MCL38 em fibra de carbono "roubada" às carroçarias dos MCL38 que correram no Mundial de F1 em 2024.

Outra placa personalizada, localizada na porta da bagageira de ambos os super desportivos, celebra as pole positions, as vitórias e as voltas mais rápidas registadas pelos monolugares última temporada.

Do lado mecânico, nada a assinalar: o Artura mantém os 700 cv e 720 Nm extraídos do V6 biturbo de 3.0 litros em combinação com o propulsor eléctrico, com o 750S a debitar 750 cv e 800 Nm do V8 biturbo de 4.0 litros

Os dois super desportivos apresentam o distinto chassis monocasco em fibra de carbono concebido pela McLaren, com o 750S a equipar uma asa traseira activa e o sistema de suspensão Proactive Chassis Control III.

Boa notícia, pelo menos para quem tiver uma boa conta bancária, é que não houve mudanças de preço face aos modelos originais: o 750S custa 309 mil euros e o Artura fica-se nos 222 mil euros; haja carteira para tanto!

