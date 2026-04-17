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Mazda6e Long Range ao mesmo preço da versão Standard Range

14:48 - 17-04-2026
 
 
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Mazda6e Long Range ao mesmo preço da versão Standard Range

É uma acção promocional aliciante para quem se apaixonou pelas linhas da berlina que foi votada no nosso país como Eléctrico do Ano 2026 no âmbito do Troféu Volante de Cristal / Carro do Ano.

Mazda6e Long Range ao mesmo preço da versão Standard Range

Até ao último dia de Junho, o Mazda6e Long Range é proposto ao mesmo preço da versão Standard Range, somando-se ainda ofertas em acessórios, cartão de carregamento e primeira manutenção.

Significa assim que a campanha de descontos imediatos colocam ambas as mecânicas no mesmo patamar de preço: 38.830 euros para o acabamento Takumi, e 41.330 euros para o nível Takumi Plus.

Recorde-se que o Mazda6e Standard Range com 190 kW (258 cv) e 320 Nm equipa uma bateria LFP de 68,8 kWh, recarregável a 165 kW DC ou 11 kW AC, para uma autonomia combinada até 479 quilómetros ou 605 quilómetros em cidade.

Já o Mazda6e Long Range debita 180 kW (245 cv) e 320 Nm, com a bateria NMC de 80 kWh, recarregável a 90 kW DC ou 11 kW AC, a oferecer até 552 quilómetros combinados em estrada ou até 692 quilómetros em condução urbana.

Já com cerca de 300 exemplares a circularem em vias nacionais, a berlina é garantida por seis anos ou 150 mil quilómetros, com a bateria a ter uma garantia de oito anos ou 160 mil quilómetros, até uma capacidade mínima de 70% face à capacidade original.

Texto: P.R.S.

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