A estreia aconteceu em Janeiro no salão automóvel de Bruxelas e já o Mazda6e se apresentou esta semana à imprensa especializada em Lisboa, depois de abertas as pré-reservas no final de Março.

Mazda6e em digressão nacional; reservas abertas e preços definidos

Já na quarta geração, a berlina exibe linhas muito elegantes segundo a estética japonesa Kodo, ao mesmo tempo que espelha uma nova era para a filosofia de condução Jinba Ittai.

Novidade absoluta são os suportes motrizes para a tracção traseira nas duas variantes: apenas 100% eléctricas com uma autonomia que pode ultrapassar os 550 quilómetros de autonomia entre recarregamentos.

Duas opções motrizes

A variante Standard equipa um propulsor de 190 kW (258 cv) e 320 Nm, alimentado por uma bateria LFP de 68,8 kWh, para uma autonomia combinada até 479 quilómetros, que em circulação na cidade poderá chegar até aos 605 quilómetros.

A versão Long Range, por seu lado, monta um motor de 180 kW (245 cv) com os mesmos 320 Nm, associado a uma bateria NCM de 80 kWh para uma distância combinada até 552 quilómetros ou até 692 em ambiente urbano.

Com uma velocidade de ponta de 175 km/hora para ambos, as acelerações dos zero aos 100 km/hora fazem-se, respectivamente, em 7,6 e 7,8 segundos, com o consumo eléctrico combinado a cifrar-se em redor dos 16,5 kWh/100 km.

Sendo diferente a composição química das duas baterias, também a potência e o tempo de carregamento são diferenciados: o Standard carrega de dez a 80% da capacidade em 24 minutos a 200 kW DC, com o Long Range a demorar 47 minutos a 95 kW DC.

O prazer de condução proposto pelo Mazda6e apoia-se nas afinações precisas da direcção e da suspensão, segundo a insígnia nipónica, com o sistema integrado de controlo dos travões a permitir transições suaves entre a aceleração e a travagem.

Perfeitamente integrada na porta da bagageira está a asa traseira, activada automaticamente a partir dos 90 km/hora para aumentar a força descendente e optimizar a estabilidade a alta velocidade.

Segundo os modos de condução Normal, Sport e Individual, a aceleração pode ser definida como média ou forte, com a travagem regenerativa a estar disponível em quatro níveis; a resistência da direção pode ser ajustada entre as configurações Standard e Sport.

Interior minimalista

O ambiente a bordo do Mazda6e é mais caloroso, com os materiais e os acabamentos ao nível do que a construtora tem imprimido nos seus modelos mais recentes.

A versão Takumi apresenta-se com estofos e revestimentos em pele sintética a bege ou a preto enquanto na Takumi Plus são em pele castanha e camurça, com o tejadilho a ter um ocultador eléctrico para o tecto panorâmico em vidro escurecido.

O conforto para o condutor e acompanhante são conseguidos pela regulação eléctrica dos bancos, que também podem ser aquecidos ou refrigerados.

E como familiar que se assume, pode contar-se com 465 litros de capacidade para a bagageira, que chega aos 1.074 litros com os assentos traseiros rebatidos, a que se soma um frunk com 72 litros sob o capô, ideal para guardar os cabos de carregamento.

Quanto à tecnologia a bordo, o posto de condução é "dominado" por um painel de instrumentos de 10,2 polegadas associado ao visor head-up no pára-brisas, e um ecrã multimédia de 14,6 polegadas com um sistema de infoentretenimento evoluído.

A ausência de controlos físicos na consola central indica que todos os comandos para regular a climatização ou o volume do sistema áudio, por exemplo, apenas se podem fazer no ecrã multimédia ou através dos botões no volante.

A apoiar a condução está um completo sistema que compreende travagem de emergência autónoma , incluindo a marcha atrás, e programador activo da velocidade de cruzeiro.

Conta ainda com alerta de saída de faixa e respectiva manutenção, reconhecimento de sinais de trânsito e um inédito sistema de monitorização dos bancos traseiros.

Versão Acabamento Potência / Binário Bateria / Autonomia Preço Pré-Reserva Standard Takumi 190 kW (258 cv) / 320 Nm 68,8 kWh / até 479 km 40.050 euros Stantard Takumi Plus 190 kW (258 cv) / 320 Nm 68,8 kWh / até 479 km 42.000 euros Long Range Takumi 180 kW (245 cv) / 320 Nm 80 kWh / até 552 km 42.550 euros Long Range Takumi Plus 180 kW (245 cv) / 320 Nm 80 kWh / até 552 km 44.500 euros

Estes valores são abrangidos por uma campanha de oferta no valor de 2.460 euros, a que se somam 615 euros em acessórios.

