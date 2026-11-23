A novidade foi revelada antes de 2025 terminar mas só no final deste ano foram conhecidos os preços e abertas as reservas para o "recondicionado" Mazda6e.

Mazda6e alarga gama e ganha nova bateria para ir mais longe

A berlina coupé 100% eléctrica ganha um novo sistema de propulsão, acompanhado duma bateria mais capaz para distâncias bem mais alargadas.

Somam-se uma selecção mais ampla de versões e acabamentos interiores, uma suspensão aperfeiçoada e um conjunto melhorado de assistentes à condução.

Só uma bateria

O Mazda6e passa a equipar na gama apenas o propulsor eléctrico de 190 kW (258 cv) e 290 Nm, apoiado numa nova bateria LFP de 78 kWh, recarregável a 200 kW DC, para 560 quilómetros de autonomia.

A experiência de condução também foi melhorada com uma série de aperfeiçoamentos na aceleração (175 km/hora máximos e 7,3 segundos dos zero aos 100 km/hora) e na força da travagem regenerativa.

A suspensão também foi actualizada para uma condução ainda mais equilibrada nos campos do conforto e da estabilidade nas diferentes manobras com que se defronta na estrada e na cidade.

Homura Plus mais desportivo

A acompanhar esta evolução motriz está o alargamento da gama: aos Takumi e Takumi Plus junta-se o novo Homura Plus entre aqueles dois acabamentos.

O visual mais desportivo desta versão é dado pelas molduras inferiores em preto brilhante nos pára-choques e nas saias laterais.

A bordo destacam-se os bancos estofados a pele Nappa preta e a camurça com pespontos vermelhos, sem ignorar elementos decorativos com padrão em malha no painel de instrumentos e nas portas.

A versão Takumi mantém o interior em Black Maztex, descontinuado que foi o acabamento Warm Beige Maztex, enquanto a Takumi Plus soma ao tom Tan a nova opção Warm Beige.

Assistentes aperfeiçoados

Os apoios à condução foram aperfeiçoados, como é exemplo o Advanced Driver Assist, e o Cruising & Traffic Support (CTS) passa a estar activo até aos 160 km/hora.

Já a função Lane Keep Assist passa a proporcionar uma assistência à direcção mais suave e natural.

O sistema de navegação foi igualmente actualizado com funções adicionais de filtragem e pesquisa de postos de carregamento, de maneira a facilitar o planeamento de viagens de longo curso.

O Mazda6e já tem preços definidos, com a versão Takumi a começar nos 39.928 euros, e os Homura Plus e Takumi Plus a arrancarem nos 41.878 euros.

À semelhança do que aconteceu com o antecessor, o renovado Mazda6e é apoiado por um desconto de 3.680 euros como campanha de lançamento.

Texto: P.R.S.

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