Mazda3 e Mazda CX-30 ganham edição especial Nagisa

Há uma nova edição especial para realçar as qualidades do Mazda CX-30 e no Mazda3 na versão hatchback.

A série Nagisa segue a linha das edições Homura introduzidas no ano passado, apoiada nas evoluções tecnológicas aplicadas em ambos os modelos.

A distinguir ambos os modelos por fora está o tom metalizado Zircon Sand, complementado com elementos em preto.

As jantes e as capas dos retrovisores laterais em preto conferem a ambos os modelos um visual mais desportivo e aerodinâmico.

O habitáculo ganha novos toques de requinte com os bancos forrados a pele sintética em preto e terracota, com o centro revestido em camurça Leganu preta.

A subida do nível de equipamento nas duas propostas é reforçada com o sistema de som Bose, somando-se a regulação eléctrica do banco do condutor.

Blocos de 122 a 186 cv

No campo da mecânica, quer o Mazda3, quer o Mazda CX-30 equipam os conhecidos blocos e-Skyactiv G de 122 e de 150 cv.

Soma-se ainda o motor e-Skyactiv X de 186 cv dotado com o sistema Spark Controlled Compression Ignition (SPCCI).

Qualquer uma das soluções mild hybrid pode ser configurada com caixas manuais Skyactiv-MT ou automáticas Skyactiv-AT de seis relações.

O apoio ao condutor é reforçado por sistemas de última geração de controlo da velocidade, detecção de tráfego e de peões, infoentretenimento e conectividade.

A série especial Nagisa já está aberta às encomendas, com o Mazda3 hatchback a arrancar nos 36.655 euros e o Mazda CX-30 a começar nos 38.105 euros.

