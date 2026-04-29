Mazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gama

13:06 - 29-04-2026
 
 
Mazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gama
Mazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gamaMazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gama
Mazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gama

O Mazda2 Hybrid continua a ser um dos valores seguros da insígnia nipónica, agora reforçado com mais equipamentos de série e com a estreia dos tons exteriores Charcoal Grey, Sky Grey e Fern Green.

Mazda2 Hybrid mais equipado de série logo na entrada de gama

Por fora os acabamentos Prime-Line, Centre-Line e Exclusive-Line passam a ter as carcaças dos retrovisores laterais na cor da carroçaria, com os Homura e Homura Plus a manterem as capas pretas dos espelhos.

Somam-se ainda as ópticas LED à frente e atrás no acabamento Exclusive-Line, mesmo se seja a bordo que melhor se percebe a evolução do compacto urbano.

O acabamento Prime-Line passa a incluir recursos como bancos dianteiros aquecidos, com o do acompanhante a poder ser regulado em altura.

Vidros traseiros eléctricos, retrovisor a bordo com escurecimento automático e sistema de áudio com quatro altifalantes passam a fazer parte desta versão que dá entrada à gama.

Já as linhas Homura e Homura Plus actualizaram a decoração do habitáculo com novos detalhes em preto brilhante na consola central e nos painéis das portas para um ambiente mais moderno e sofisticado.

Uma ampla gama de sistemas avançados de assistência ao condutor está incluída de série, sendo a principal novidade o sistema de monitorização do condutor pela detecção de sinais de fadiga ou de distracção.

O que não mudou foi o sistema motriz híbrido, ao aliar um bloco atmosférico de 1.5 litros a gasolina a um propulsor eléctrico e a uma caixa automática CVT para uns combinados 116 cv e consumos em redor dos 3,8 litros/100 km.

Texto: P.R.S.

