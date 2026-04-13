Mazda RX-7 ''imita'' Ford Mustang a sair de estrada em gloriosa derrapagem

Não são só os especialistas com falta de "mãozinhas" a atirarem Ford Mustang para fora de estrada: o condutor fez dum Mazda RX-7 FD3S um autêntico "saltador" de obstáculos numa via rápida americana.

A celebrar o feito está um vídeo publicado no Instagram, com o icónico coupé a parar no Stop para depois o condutor acelerar a fundo com a confiança dum samurai… para logo entrar em derrapagem descontrolada!

Nem o separador central travou o ímpeto do desportivo devidamente kittado a entrar em contra-mão, para depois fazer um pião e voltar a saltar o mesmo separador para quase chocar de frente com uma série de carros que estavam de passagem.

Mesmo assim, conseguiu-se ouvir o distinto e melodioso bloco biturbo de dois rotores 13B-REW com 1.3 litros, combinado com um chassis geralmente bem equilibrado, antes do bólide entrar em conflito com o asfalto.

Com os seus 1.310 quilos, está longe de ser um carro fácil de domar: os seus 240 cv e 294 Nm passados às rodas traseiras com diferencial autoblocante levam-no em 5,9 segundos dos zeros aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 254 km/hora.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?