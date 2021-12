Mazda MX-5 vai atacar melhor as curvas em 2022

Melhor comportamento dinâmico, graças ao Kinematic Posture Control (Controlo de Postura Cinemática), marca a nova melhoria tecnológica que o Mazda MX-5 ganhou.

Sem quaisquer alterações estéticas nas suas linhas, ou mesmo nas áreas de segurança activa e apoio à condução, é prometido um desempenho em estrada ainda mais indomável.

O sistema reconhece a diferença de velocidades entre as rodas traseiras nas curvas, e aplica ligeiramente os travões na roda interior para criar mais estabilidade.

Esta solução tecnológica melhora as características da suspensão traseira multi-link do MX-5 e elimina o adornar da carroçaria.

Significa assim que o KPC contribui para uma melhor estabilização do desportivo em curvas mais difíceis e com forças G mais altas, especialmente em pisos mais irregulares.

Sem acrescentar um peso suplementar ao MX-5, o KPC será de série nas variantes Soft-Top e Retractable Fastback a lançar em Janeiro.

Em termos visuais, ambas as versões ganham novos acabamentos, sendo as principais novidades a pintura Platinum Quartz Metallic e o interior Terracotta.

A primeira une um tom branco com a translucidez semelhante à do quartzo, enquanto o habitáculo tem os revestimentos em pele Nappa.

A variante descapotável recebe, em opção, uma capota de lona em tom Dark Blue associada à nova cor Platinum Quartz Metallic, que será exclusiva para o mercado nacional.

As motorizações mantêm-se as mesmas, compostas pelos blocos Skyactiv-G de 1.5 e 2.0 litros, com 132 e 184 cv, respectivamente.

O início de comercialização da geração 2022 do Mazda MX-5 no nosso país está agendada para o primeiro trimestre, desconhecendo-se por que preços.

