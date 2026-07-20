 Pesquisa
Novos Modelos

Mazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especial

15:21 - 20-07-2026
 
 
Mazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especial
Mazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especialMazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especial

roadsters que nunca saem de moda e o Mazda MX-5 é, com certeza, um dos exemplos mais conseguidos desde que assaltou as estradas do planeta há mais de 35 anos

À espera da quinta geração apenas em 2027, se as previsões se cumprirem, a insígnia japonesa avança com a nova série especial Yakudo para manter o entusiasmo dos adeptos, ao mesmo tempo que introduz pequenas actualizações na gama.

Tomando como base o acabamento topo de gama Homura, esta proposta exclusiva para o roadster diferencia-se da restante linha pela capota de lona em cinzento, e pelas pinças de travão Brembo em prateado.

A bordo podem contar-se com alterações discretas, contrastadas pelos acabamentos a preto em pele sintética e Alcantara nos revestimentos.

Actualizações ligeiras

A Mazda aproveitou a oportunidade para introduzir novas actualizações na gama, como é exemplo a nova cor Zinc Green, com o acabamento Homura a comportar agora jantes Rays de 16 polegadas em Black Metallic e amortecedores Bilstein.

O bloco atmosférico de 1.5 litros e quatro cilindros foi igualmente optimizado para elevar ligeiramente o seu poder aos 136 cv e 155 Nm.

Novidade é a inclusão do novo alerta de atenção do condutor em toda a gama do MX-5 segundo as mais recentes normas GSR2 impostas pela Comissão Europeia.

Já com os preços redefinidos para os cinco níveis de equipamento, pena é a série especial Yakudo chegar só no Outono aos concessionários nacionais.

Acabamento Tejadilho ST Tejadilho RF
Prime-Line Desde 32.668 euros Desde 35.168 euros
Exclusive-Line Desde 38.668 euros Desde 41.168 euros
Kazari (Edição Especial) Desde 39.468 euros Desde 41.968 euros
Homura Desde 43.168 euros Desde 44.868 euros
Yakudo (Edição Especial) Desde 47.622 euros x x x x x x x x x x x x

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

MazdaMazda MX-5roadster
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

McLaren 788HS marca fim da linha Super Series em apoteose

McLaren 788HS marca fim da linha Super Series em apoteose

Xpeng L03: SUV chega no Outono como eléctrico ou híbrido 'plug-in'

Xpeng L03: SUV chega no Outono como eléctrico ou híbrido 'plug-in'

Xpeng L03: SUV chega no Outono como eléctrico ou híbrido 'plug-in'

Xpeng L03: SUV chega no Outono como eléctrico ou híbrido 'plug-in'

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.