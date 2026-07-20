Mazda MX-5: um dos melhores anti-depressivos ganha nova série especial

Há roadsters que nunca saem de moda e o Mazda MX-5 é, com certeza, um dos exemplos mais conseguidos desde que assaltou as estradas do planeta há mais de 35 anos

À espera da quinta geração apenas em 2027, se as previsões se cumprirem, a insígnia japonesa avança com a nova série especial Yakudo para manter o entusiasmo dos adeptos, ao mesmo tempo que introduz pequenas actualizações na gama.

Tomando como base o acabamento topo de gama Homura, esta proposta exclusiva para o roadster diferencia-se da restante linha pela capota de lona em cinzento, e pelas pinças de travão Brembo em prateado.

A bordo podem contar-se com alterações discretas, contrastadas pelos acabamentos a preto em pele sintética e Alcantara nos revestimentos.

Actualizações ligeiras

A Mazda aproveitou a oportunidade para introduzir novas actualizações na gama, como é exemplo a nova cor Zinc Green, com o acabamento Homura a comportar agora jantes Rays de 16 polegadas em Black Metallic e amortecedores Bilstein.

O bloco atmosférico de 1.5 litros e quatro cilindros foi igualmente optimizado para elevar ligeiramente o seu poder aos 136 cv e 155 Nm.

Novidade é a inclusão do novo alerta de atenção do condutor em toda a gama do MX-5 segundo as mais recentes normas GSR2 impostas pela Comissão Europeia.

Já com os preços redefinidos para os cinco níveis de equipamento, pena é a série especial Yakudo chegar só no Outono aos concessionários nacionais.

Acabamento Tejadilho ST Tejadilho RF Prime-Line Desde 32.668 euros Desde 35.168 euros Exclusive-Line Desde 38.668 euros Desde 41.168 euros Kazari (Edição Especial) Desde 39.468 euros Desde 41.968 euros Homura Desde 43.168 euros Desde 44.868 euros Yakudo (Edição Especial) Desde 47.622 euros x x x x x x x x x x x x

Texto: P.R.S.

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