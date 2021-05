Mazda MX-5 foi actualizado; saiba os preços

Estão já definidos preços para o nosso país para um dos roadsters mais divertidos de conduzir, e verdadeiro campeão de vendas desde o lançamento da primeira edição em 1989.

As novas opções disponíveis para a geração 2021 incrementam a atmosfera de qualidade de um habitáculo acolhedor e envolvente.

Mecânica reforçada

Ao nível das motorizações, mantêm-se os blocos 1.5 e 2.0 SkyActiv-G com potências de 132 e 184 cv, alinhadas com uma caixa manual de seis velocidades ou, opcionalmente, com uma transmissão automáticca com o mesmo número de relações.

No exterior, a nova cor Crystal Blue confere uma maior elegância à carroçaria do Mazda MX-5, nas versões ST (Soft Top) de capota de lona e RF (Retractable Fastback).

O conjunto pode ser complementado com jantes opcionais Rays de 16 polegadas, ou BBS de 17 polegadas, que são exclusivas da variante Special Edition.

A nível mecânico, o Mazda MX-5 tem agora uma suspensão mais firme e uma distribuição 50:50 sobre cada eixo, com o maior recurso a materiais e componentes de baixo peso a darem ao roadster uma maior agilidade.

Melhor apoio à condução

No apoio à condução é também mais seguro, ao incorporar as tecnologias de segurança activa i-ActivSense, como travagem de emergência, alerta de mudança de faixa, detecção de fadiga e faróis adaptativos de matriz LED, entre outros sistemas.

Toda a gama compreende de série a ligação sem fios para Apple CarPlay e os controlos relacionados com a condução estão posicionados para uma utilização ideal.

Composta pelos tradicionais níveis de equipamento Evolve e Excellence, a gama é agora complementada com as versões exclusivas Special Edition e 100th Anniversary.

Duas edições especiais

A Special Edition, disponível nas versões ST ou RF, compreende pele Nappa perfurada, jantes em liga leve Rays de 16 polegadas (motor 1.5 Skyactiv-G de 132 cv) ou BBS de 17 polegadas (motor 2.0 Skyactiv-G de 184 cv).

A capota de lona é em preto na variante ST ou Twin Tone Roof na variante RF, para ambas as motorizações, e retrovisores exteriores em preto.

O 100th Anniversary, que celebra os 100 anos da marca nipónica, adopta o bloco 1.5 Skyactiv G de 132 cv, aposta numa carroçaria em branco pérola e numa capota de lona bordeaux.

Esta composição de cores, que celebra o R360 Coupé de 1960, também está presente nos interiores com pele em bordeaux.

O logótipo 100th Anniversary está presente nos tampões dos cubos das rodas e nos apoios de cabeça, assim como na lateral da carroçaria e nos tapetes.

Mazda MX-5 (Soft Top) Versão Preço

1.5 Skyactiv-G (132 cv) Evolve 29.077 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Evolve HS 31.377 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Evolve HS Navi 31.777 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Evolve Navi 29.477 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Excellence Navi 35.077 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Excellence Pack Sport Navi 37.127 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Special Edition Navi 37.172 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) 100th Anniversary 37.577 euros

2.0 Skyactiv-G (184 cv) Excellence Navi 43.172 euros 2.0 Skyactiv-G (184 cv) Excellence Pack Sport Navi 45.222 euros 2.0 Skyactiv-G (184 cv) Special Edition Navi 45.267 euros

Mazda MX-5 (Retractable Fastback) Versão Preço

1.5 Skyactiv-G (132 cv) Evolve 31.549 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Evolve HS 33.849 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Evolve HS Navi 34.249 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Evolve Navi 31.949 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Excellence Navi 37.600 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Excellence Pack Sport Navi 39.650 euros 1.5 Skyactiv-G (132 cv) Special Edition Navi 40.245 euros

2.0 Skyactiv-G (184 cv) Excellence Navi 46.199 euros 2.0 Skyactiv-G (184 cv) Excellence Navi AT Pack Sport 50.671 euros 2.0 Skyactiv-G (184 cv) Excellence Pack Sport Navi 48.249 euros 2.0 Skyactiv-G (184 cv) Special Edition Navi 48.844 euros 2.0 Skyactiv-G (184 cv) Special Edition Navi AT 51.266 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?