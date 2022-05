Mazda MX-30 ganha mais estilo e carregamentos mais rápidos

O Mazda MX-30 ganhou novos argumentos, ao propor agora quatro níveis de equipamento e melhorias técnicas no carregamento da bateria.

Primeiro modelo 100% eléctrico da marca nipónica, o crossover urbano passa a suportar carregamentos de corrente alternada trifásica de 11 kW.

O carregamento rápido em corrente contínua também foi melhorado, com o aumento de 40 para 50 kW de carga máxima. Esta evolução permite carregar a bateria de 35,5 kWh em apenas 26 minutos, menos dez minutos do que na anterior versão.

A gama contempla agora quatro linhas de equipamento – Prime Line, Exclusive Line, Advantage e Makoto – e novos esquemas de cores interiores e exteriores.

Em complemento aos esquemas de cores interiores Modern Confidence, de base branca, e Industrial Vintage, em castanho, é proposto a nova especificação Urban Expression.

Integralmente em preto, o novo interior é pontuado por detalhes em cinzento e branco nos estofos em tecido e pela adopção de cortiça castanho-escura na consola e nas pegas e guarnições das portas.

A palete de tons da carroçaria passa a contemplar um tom sólido e quatro cores metalizadas, a que se juntam quatro composições Multi-Tone.

Os tons exteriores Jet Black e Zircon Sand são as principais novidades, com a última a poder ser conjugada com a cor preta nos arcos que ligam os pilares A e C ao tejadilho.

Ambos os tons exteriores podem ser combinados com o novo interior Urban Expression, assim como a tonalidade Soul Red Crystal, com o tejadilho e os arcos dos pilares em preto.

Em termos de níveis de equipamento, mantém-se os Prime Line e Exclusive Line de características mais simples.

Já a linha especial Advantage, lançada há um ano, pode ser complementada com o interior Modern Confidence ou Industrial Vintage.

A série Makoko passa a ser o topo de gama do MX-30, passível de ser configurado com o novo interior Urban Expression e os pacotes Premium e Sunroof.

Em termos mecânicos mantém-se o motor eléctrico e-Skyactiv, aliado a uma bateria de iões de lítio de 35,5 kWh, para uma autonomia que se mantém nos actuais 200 quilómetros, alargada a 265 quilómetros em ambiente urbano.

Os 107 kW (145 cv) e 271 Nm permitem acelerações em 9,7 segundos dos zero aos 100 km/hora, com o consumo médio a cifrar-se nos 17,9 kWh/100 km.



A geração de 2022 qdo Mazda MX-30 está já disponível para encomenda, e em Julho chegam aos concessionários nacionais as primeiras unidades, num processo transversal ao mercado europeu.

Mazda MX-30: Linha de Equipamentos Preços Prime Line (1 configuração) 37.317 euros Exclusive Line (1 configuração) 38.267 euros Advantage (2 configurações) 38.317 euros Makoto (9 configurações) de 39.817 a 42.017 euros

