Mazda MX-30 ganha edição limitada Advantage

Um ano após o lançamento do "eléctrico" MX-30, a Mazda reforça a gama com a edição limitada Advantage.

O modelo é alvo de uma dotação específica de conteúdos, como as jantes brilhantes em liga leve de 18 polegadas, faróis LED adaptativos, vidros traseiros escurecidos e retrovisores exteriores aquecidos.

Para o interior, são propostos de série estofos Modern Confidence ou Vintage Leatherette.





Os bancos dianteiros são eléctricos e aquecidos e eléctricos, com oito posições reguláveis para o do condutor, e com regulação lombar e memória da posição de condução.

Machine Grey e Ceramic Metallic são as cores de carroçaria disponíveis, acrescendo o preto com composição Vintage Leatherette.

O Mazda MX-30 Advantage é proposto chave na mão por 25.990 euros com campanha de financiamento.

