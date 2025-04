Mazda EZ-60 será eléctrico e híbrido 'plug-in'; chegará à Europa?

Foi o primeiro banho de multidão que o novo Mazda EZ-60 recebeu no salão automóvel de Xangai que decorre até 2 de Maio.

Sempre em modo 100% elétrico, o SUV compacto apoia-se na mesma plataforma EPA do grupo ChangAn em que é montado o Mazda6e.

Previsto para o mercado chinês antes do final deste ano, a versão europeia poderá chegar em 2026 com a designação CX-6e.

Minimalismo tecnológico

Revelado há uma dezena de dias, o visual por fora deste Mazda EZ-60 já não é nenhuma surpresa: com 4,85 metros de comprimento, retoma grande parte das opções estéticas do protótipo Arata.

Capô longo, faróis delgados, grelha com moldura luminosa e logótipo retro-iluminado, inserções aerodinâmicas, puxadores das portas retrácteis, traseira redonda e jantes de 21 polegadas decoram o SUV.

É a bordo que estão as principais emoções, a começar pelo visor de 26,45 polegadas com resolução 5K ao centro do tabliê, a juntar o painel de instrumentos ao ecrã de infoentretenimento.

Nas portas, quase a dar continuidade ao tabliê, estão mais dois pequenos ecrãs para exibirem as imagens captadas pelos retrovisores digitais, a que se soma um visor head-up no pára-brisas.

O ambiente moderno e tecnológico a bordo é reforçado com acabamentos elegantes e por uma consola central sem qualquer comando onde um amplo espaço serve para carregar telemóveis por indução.

Autonomia superior a 550 km

Ainda sem dados mecânicos, esperam-se as mesmas soluções motrizes da berlina; a versão Standard tem um motor de 258 cv combinado com uma bateria LFP de 68,8 kWh para 479 quilómetros de distância.

Já a variante Long Range tem um propulsor de 245 cv aliado a um acumulador LFP de 80 kWh para 552 quilómetros.

Poder-se-á esperar ainda uma variante híbrida plug-in, combinando um motor a gasolina de 1.5 litros e 98 cv, que serve de gerador, a um propulsor eléctrico de 190 kW (258 cv).

A alimentar a dupla motriz está uma bateria LFP de 31,73 kWh para uma autonomia eléctrica em redor dos 130 quilómetros.

A condução é auxiliada por um habitáculo "inteligente" cujos recursos podem ser operados por voz, tacto ou gestos, assistentes de última geração para prevenir distracções do condutor, e estacionamento remoto.

Será preciso aguardar mais algumas semanas para descobrir a versão europeia do Mazda EZ-60 e se a opção híbrida plug-in terá o seu lugar, como já acontece com o MX-30 R-EV.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?