Mazda estreia RX-Vision GT3 Concept… nos E-Sports

A Mazda acaba de apresentar o Mazda RX-Vision GT3 Concept, o seu modelo mais recente para a competição. Mas ao contrário do que estamos habituados, e porque os tempos assim o exigem, este modelo ficará confinado ao universo digital, mais concretamente ao jogo "Gran Turismo Sport", onde ficará disponível para download.Desenvolvido em conjunto com a Polyphony Digital Inc., empresa responsável pela saga "Gran Turismo", o RX-Vision GT3 Concept é o mais recente modelo de competição virtual a Mazda a chegar a este simulador exclusivo da PlayStation 4.Baseado no Mazda RX-Vision Concept, um protótipo que foi apresentado em 2015, no Salão de Tóquio, no Japão, o GT3 Concept foi modificado de acordo com os regulamentos FIA GT3 e de acordo com a categoria Gr.3 da série "Gran Turismo Sport".Isto obrigou a que a largura das vias fosse alargada, o que por sua vez também obrigou a Mazda a aumentar os pára-choques. Na dianteira, destaca-se a enorme entrada de ar no capot, sendo que na traseira é a asa e o difusor que mais dão nas vistas.Apesar dos novos apontamentos aerodinâmicos, para aumentar o "downforce", e da menor altura ao solo, as linhas de design do RX-Vision ainda se mantêm bem visíveis e isso são boas notícias, ou não fosse este um dos protótipos mais elegantes que a marca de Hiroshima criou nos últimos anos.E para esta imagem esguia e elegante muito contribui o enorme capot, que esconde um motor Skyactiv-R, com quatro rotores, que produz 570 cv de potência.Este pode ser apenas um modelo virtual, mas nem por isso a Mazda deixou de tratar o habitáculo de forma cuidada e detalhada, nomeadamente o volante, que foi projectado especificamente para melhorar o desempenho dos condutores virtuais.Os mais experientes jogadores do "Gran Turismo Sport", de idade superior a 18 anos, que conduzam modelos Mazda como o RX-Vision GT3 Concept, poderão, assim, participar no Campeonato de Gran Turismo, temporada de 2020 certificado pela FIA e que se irá dividir por diferentes circuitos, de todo o mundo.