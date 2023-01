Mazda estreia MX-30 PHEV em Bruxelas com novo motor rotativo

A Mazda escolheu o salão automóvel de Bruxelas para revelar o novo motor rotativo que irá equipar o MX-30.

O exclusivo propulsor híbrido plug-in do crossover irá integrar um gerador eléctrico alimentado por um motor rotativo de nova geração.

A nova versão do Mazda MX-30 será revelada a 13 de Janeiro no salão belga, com o modelo a chegar aos concessionários europeus na Primavera.

A insígnia japonesa não avançou com qualquer informação técnica do novo sistema motriz, nem sequer imagens da variante do crossover compacto.

Alimentado por uma bateria de 35,5 kWh, o MX-30 totalmente eléctrico tem uma autonomia até 200 quilómetros, um valor bem inferior face aos rivais directos.

Os 107 kW (145 cv) e 271 Nm debitados permitem acelerar em 9,7 segundos até aos 100 km/hora, com o consumo médio a cifrar-se abaixo dos 18 kWh/100 km.

