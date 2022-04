Mazda define linhas para atingir neutralidade carbónica em 2050

A Mazda revelou esta quinta-feira o plano estratégico que delineou para atingir a neutralidade carbónica em 2050.

No Relatório de Sustentabilidade 2021, a fabricante japonesa formula as bases dessa política e identifica as questões sociais que devem ser abordadas no âmbito dos negócios da empresa.

O documento estratégico está em linha com os objectivos de desenvolvimento sustentável (ODS) adoptados pelas Nações Unidas.

As iniciativas que irá realizar abordam oito temas de sustentabilidade, assentes em três pilares fundamentais – Terra, Pessoas e Sociedade –, para atingir a neutralidade carbónica até 2050.

Cada um desses três pilares partilha duas iniciativas: a melhoria da qualidade e a exploração de parcerias para a "co-criação com os demais".

Futuro mais sustentável

Face ao pilar Terra, a Mazda reconhece a importância de redução das emissões de dióxido de carbono ao longo do ciclo de vida de um veículo.

Implementada está já uma abordagem multi-soluções que lhe permite oferecer diferentes tecnologias, em consonância com as fontes de energia de cada região, e com os métodos para a sua geração.

Ao reconhecer que os trabalhadores são o seu recurso mais importante, no pilar Pessoas a Mazda pretende melhorar os seus níveis de satisfação para com o trabalho, e fomentar um clima corporativo que respeita talentos e valores.

Assume que a diversidade e a inclusão são elementos-chave para aumentar o potencial dos seus trabalhadores na inovação de produtos e serviços para os seus clientes.

No último pilar, está a desenvolver tecnologias de segurança mais evoluídas, em consonância com a Filosofia de Segurança Proactiva da Mazda, para promover uma sociedade sem acidentes rodoviários.

A insígnia nipónica também irá maximizar o uso de tecnologias in-car e de conectividade, para continuar a fomentar a ligação entre as pessoas e com a sociedade.

