Mazda dá novo passo para capturar e guardar CO2

Nada como a Mazda fazer do Super Taikyu Series 2026 o cenário ideal para perceber ao vivo como funciona o sistema embarcado de captura e armazenamento de dióxido de carbono (CO2) que está a desenvolver.

O ensaio da tecnologia Mazda Mobile Carbon Capture, apresentada no Japan Mobility Show 2025, aconteceu no último fim de semana na terceira ronda daquele campeonato japonês, tendo como "estrela" o Spirit Racing 3 Future Concept com o n.º 55.

Foi a primeira vez que o processo foi testado em pleno durante a condução, representando um novo passo em direção à aplicação prática do sistema, e ao reforço do seu potencial para reduzir ao máximo as emissões poluentes.

Nas 24 horas que durou a corrida capturou-se um total de 804 gramas de CO2, quase dez vez mais em relação aos 84 gramas capturados nos primeiros testes.

Limites ultrapassados

Embora tenha sido por um período limitado, a experiência excedeu mesmo o nível de recuperação-alvo assumido para o uso típico em modelos de produção da Mazda.

Os resultados reflectem o desempenho em condições controladas nas corridas de resistência, e indicam o potencial que pode contribuir para reduzir as emissões líquidas de CO2.

A construtora nipónica faz questão de sublinhar, no entanto, que ainda não foi estabelecido um balanço de carbono para todo o ciclo de vida do sistema.

A nova fase de desenvolvimento irá agora focar-se em testes suplementares e no aperfeiçoamento do sistema em carros de corrida que operam sob cargas mais elevadas e condições mais exigentes.

A Mazda especifica mesmo que pretende avaliar de maneira mais profunda o potencial de redução das emissões líquidas de CO2 no seu modelo de competição na sétima ronda da Super Taikyu Series 2026 que irá acontecer em Novembro.

Infelizmente, levará tempo até esta tecnologia e respectivo equipamento chegarem aos carros do dia a dia: pela frente haverá ainda vários aperfeiçoamentos para melhorar a sua eficiência, durabilidade e aplicabilidade em cenários de condução típicos.

Texto: P.R.S.

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