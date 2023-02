A variante a gasóleo do Mazda CX-60 anunciado em Julho passado já está disponível no nosso país, juntando-se à variante híbrida plug-in.

Mazda CX-60: variante diesel com 200 e 254 cv já tem preços

O maior SUV da gama é animado por um novo motor diesel e-Skyactiv D de 3.3 litros e seis cilindros em linha.

Anunciado pela marca nipónica como um dos propulsores a gasóleo mais "limpos" do momento, é proposto com dois níveis de potência.

A entrada na linha faz-se com a versão de 200 cv e 450 Nm, com a potência e o binário passados ao eixo traseiro via uma caixa automática de oito relações.

A velocidade máxima chega aos 212 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em 8,4 segundos.

Os consumos são um dos principais trunfos desta proposta, com um gasto combinado abaixo dos 5 litros/100 km, e 128 g/km de emissões poluentes.

A variante mais potente, com 254 cv e 550 Nm, equipa o sistema i-Activ All-Wheel Drive e transmissão automática de oito relações.

A velocidade de ponta cifra-se nos 219 km/hora e demora 7,4 segundos a chegar aos 100 km/hora.

O consumo médio chega aos 5,3 litros por cada 100 quilómetros, com as emissões de dióxido de carbono a chegarem aos 137 g/km.

Entre as inúmeras tecnologias presentes, destacam-se outras soluções que contribuem para uma larga autonomia associada a baixos consumos.

Ambos os modelos mild hybrid equipam o novo sistema M Hybrid Boost de 48 volt. O motor eléctrico oferece mais 12,4 kW (17 cv) e 153 Nm nas acelerações momentâneas.

Como acontece com o Mazda CX-60 com motorização híbrida plug-in, as duas variantes a gasóleo são propostas com quatro níveis de equipamento.

Versão / Equipamento Prime Line Exclusive Line Homura Takumi 3.3 e-Skyactiv D (200 cv) 66.058 euros 67.657 a 76.308 euros 71.758 a 77.408 euros 73.308 a 78.958 euros 3.3 e-Skyactiv D (254 cv) x x x x x x x x 71.384 a 80.034 euros 75.484 a 81.134 euros 77.034 a 82.684 euros

