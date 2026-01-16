Mazda CX-5 reforçado com nova cor Navy Blue

Menos dum mês após o Mazda CX-5 de terceira geração ter revelado os preços e aberto as pré-reservas, e já a insígnia japonesa reforça a gama com um Navy Blue em azul marinho a pintar a carroçaria.

Composta por mais de 150 tons de azul, a cor baseada no legado da Mazda foi concebida para realçar as superfícies Kodo do SUV, mantendo uma estética intemporal, emocional e globalmente apelativa.

O novo azul padrão, concebido para superar o tradicional Deep Crystal Blue da construtora, resulta da combinação de vários tipos de mica, para um contraste expressivo sob a luz solar intensa, mantendo à noite um visual elegante.

O Mazda CX-5 é proposto nesta primeira fase com 141 cv e 238 Nm a partir do bloco atmosférico e-Skyactiv G de 2.5 litros com tecnologia micro híbrida de 24 volts e sistema brake-by-wire.

A passar a potência e o binário ao eixo dianteiro ou às quatro rodas, conforme a versão em causa, está uma caixa automática de seis relações, permitindo cumprir os zero aos 100 km/hora em 10,5 segundos.

A variante de tracção dianteira arranca nos 39.988 euros no acabamento Prime-Line, sendo de 43.678 euros no Centre-Line, 45.788 euros no Exclusive-Line, e 48.968 euros no topo de gama Homura.

Às variantes com tracção integral são acrescidos 2.000 euros, ficando excluído o acabamento Prime-Line já que não inclui esta opção motriz.

As pré-reservas do Mazda CX-5 já estão abertas, com a chegada dos primeiros exemplares aos concessionários nacionais a estar prevista para antes da Primavera.

