Está a chegar aos concessionários nacionais um dos "campeões de vendas" da Mazda: a terceira geração do CX-5 apresenta-se com uma estética por fora e por dentro ainda mais conseguida.

Mazda CX-5 abre pré-reservas; saiba todos os preços da gama

Bem maior do que o antecessor, cresceu 11 cm para os 4,69 metros de comprimento, com a largura a fixar-se nos 1,86 metros e a altura nos 1,70 metros.

O resultado final é uma postura francamente mais desportiva na estrada, com o aumento da distância entre eixos para os 2,82 metros a aumentarem a estabilidade e o conforto na condução, sem ignorar o maior espaço a bordo.

O Mazda CX-5 apresenta-se no nosso país com os acabamento Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line e Homura nas variantes com tracção dianteira e integral, sempre associadas a uma caixa automática de seis velocidades.

A alimentá-lo está o bloco atmosférico e-Skyactiv G de 2.5 litros e quatro cilindros com tecnologia micro híbrida de 24 volts e sistema brake-by-wire.

O SUV com tracção dianteira arranca nos 39.988 euros para o acabamento Prime-Line, sendo de 43.678 euros no Centre-Line, 45.788 euros no Exclusive-Line, e 48.968 euros no topo de gama Homura.

Às variantes com tracção integral são acrescidos 2.000 euros, ficando excluído o acabamento Prime-Line já que não inclui esta opção motriz.

As pré-reservas do Mazda CX-5 já estão abertas, com a chegada dos primeiros exemplares aos concessionários nacionais a estar prevista para antes da Primavera.

