Mazda CX-30 é o B-SUV com melhor valor residual na Alemanha

O Mazda CX-30 foi votado na Alemanha como o modelo do segmento B-SUV com melhor valor residual, à frente do Opel Mokka e do Ford Puma.

O prémio Wertmeister 2021, da revista Auto Bild e da Schwacke, foi atribuído à versão equipada com o bloco e-Skyactiv G 2.0 M Hybrid.

O valor residual foi calculado com base para um período de quatro anos e uma quilometragem anual de 15.000 km. Os resultados reflectem a experiência do mercado automóvel de passageiros da especialista independente Schwake.

Em conta estiveram os custos operacionais, os desenvolvimentos económicos gerais e um ambiente regulatório em mudança.

O troféu Wertmeister, que vai já na sua 18.ª edição, premeia os modelos campeões de valor residual do mercado germânico em 13 categorias.

