Mazda confirma novos SUV electrificados até 2023

Está confirmado: a Mazda vai expandir a sua gama de SUV na Europa com dois novos modelos. O CX-60 e o CX-80 serão introduzidos nos próximos dois anos, de acordo com o anúncio da marca japonesa feita esta quinta-feira.

Para a América do Norte, assim como para outros mercados não europeus, serão lançados os Mazda CX-70 e CX-90, bem como o CX-50, do grupo das pequenas plataformas.

Com duas e três filas de bancos, respectivamente, os dois CX-60 e CX-80 irão liderar a introdução na Europa de modelos híbridos plug-in.

Ambos irão combinar blocos a gasolina de quatro cilindros em linha, combinados com um motor eléctrico.



Serão, também, lançadas novas gerações do motor a gasolina Skyactiv-X e do motor diesel Skyactiv-D, em combinação com um sistema mild hybrid de 48 volt.

A insígnia nipónica conta gerar um crescimento positivo do negócio a médio e a longo prazo no Velho Continente com os dois novos SUV.

Os CX-60 e CX-80 irão incorporar em pleno a estratégia de desenvolvimento e produção Building Block da Mazda, em que está incorporada a Skyactiv, com recurso às mais recentes tecnologias.

Ainda durante o primeiro semestre de 2022, irá chegar ao mercado uma nova versão do MX-30.



O primeiro "eléctrico" de produção da Mazda irá integrar múltiplas tecnologias de electrificação, utilizando o motor rotativo, exclusivo da Mazda, como gerador.

A partir de 2025, serão introduzidos produtos assentes numa nova plataforma dedicada a propostas eléctricas, para completar o processo de electrificação de toda a gama até 2030.

Actualizado recentemente, o CX-5 surge neste campo, assim como o CX-30, como modelos fulcrais da Mazda para impulsionarem o negócio a nível global.

