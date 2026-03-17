Mazda Charging facilita recarregamentos eléctricos a partir do telemóvel

Já com as reservas abertas para o Mazda CX-6e e em velocidade de cruzeiro com o Mazda6e, vencedor da categoria Eléctrico do Ano na edição nacional do Carro do Ano 2026, é avançada outra novidade para o nosso país.

Os condutores dos "eléctricos" da insígnia japonesa já podem aceder ao Mazda Charging no telemóvel para tornar os carregamentos públicos e os pagamentos mais simples e fiáveis.

A aplicação permite o acesso contínuo às diferentes estações de carregamento públicas em todo o território nacional, assim como em toda a Europa.

Dados em tempo real dos carregadores disponíveis e respectivos níveis de potência, sem esquecer a transparência dos preços e as múltiplas opções de pagamento, garantem a máxima conveniência sem necessidade de subscrições.

Já disponível para descarregamento, em complemento a Mazda disponibiliza um cartão RFID que permite aos condutores iniciar e interromper as sessões de recarga sem necessidade do telemóvel.

Texto: P.R.S.

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