Ainda nem o Mazda6e começou o seu percurso eléctrico nas estradas europeias, e já a construtora nipónica dá um aperitivo daquela que será a sua nova proposta alimentada a electrões.

Mazda abre o apetite para o futuro CX-6e

Derivação evoluída do protótipo Arata, o EZ-60 que chegará este ano à China apoia-se na mesma plataforma do grupo chinês ChangAn em que foi montado o Mazda6e.

A chegada do crossover à Europa, que até poderá ser rebaptizado como CX-6e, só deverá acontecer no próximo ano, para em 2027 a Mazda avançar com um novo SUV, já construído na sua plataforma SkyActiv EV.

Linguagem Kodo mais evoluída

O próximo modelo eléctrico com o emblema da Mazda poderá muito bem ser o crossover pré-anunciado no ano passado pelo Arata Concept.

Evolução drástica da linguagem estilística Kodo, no curto vídeo em que é anunciada esta proposta é possível apreciar uma grelha na cor da carroçaria e uma larga entrada de ar logo abaixo, muito idênticas à do protótipo,.

As ópticas muito delgadas estão ligadas por uma faixa luminosa, a seguir o contorno inferior do painel central, enquanto atrás se percebe uma janela muito inclinada, apenas disfarçada pela asa a prolongar o tejadilho.

Percebe-se bem o cuidado tido na aerodinâmica, essencial para reduzir o consumo energético com óbvios benefícios na autonomia.

Mesma mecânica da berlina?

Nulas são as informações sobre as soluções motrizes deste EZ-60, sabendo-se que o Mazda6e equipa duas alternativas.

A versão Standard tem um motor de 258 cv e uma bateria LFP de 68,8 kWh para 479 quilómetros de distância, com a Long Range a ter um propulsor de 245 cv e um acumulador LFP de 80 kWh para 552 quilómetros.

Claro que, sendo a carroçaria mais elevada, o crossover deverá ser penalizado na autonomia com o mesmo tipo de baterias.

A Mazda irá inaugurar em 2027 a SkyActiv EV, uma plataforma multienergia própria mas primeiro idealizada para veículos 100% eléctricos; um SUV estará já em estudo, assim como a sua variante híbrida plug-in.

Para esta base técnica, a construtora já celebrou parcerias com a Panasonic e a AESC para o fornecimento de baterias até 2030.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?