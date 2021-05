Máxima flexibilidade: nova VW Multivan chega no final do ano

Chega ao mercado no final do ano e é anunciado pela Volkswagen como o modelo familiar mais flexível e conectado da insígnia germânica.

A nova Volkswagen T7 Multivan verá o seu espaço adaptado aos novos tempos e, sem perder o espírito da Type 2 original lançada nos anos 50, terá um estilo mais atraente.

Pela primeira vez, terá uma versão 100% eléctrica, a alinhar com as variantes equipadas com motores térmicos, que será apresentada munidalmente em Junho.

"É claro que o ADN está no espaço; o novo veículo tem espaço em abundância", sublinha Albert Kirzinger, director de design da marca. "Flexibilidade e versatilidade é o que diferencia o Pão de Forma".

As formas da futura Multivan são bem mais atraentes em relação ao modelo da última geração. A área frontal mostra o tom familiar da gama da Volkswagen, com um perfil luminoso a unir as duas ópticas LED l.

Vista de perfil, vê-se um pára-brisas mais inclinado, que "obrigou" a integrar um pequeno vidro ao lado do principal das portas dianteiras.

Os arcos das rodas também estão mais salientes, dando à T7 Multivan uma aparência mais desportiva, a que se soma um pequeno spoiler sobre a porta traseira vertical.

Além disso, tudo aponta que seja mais larga e passe a ter uma maior distância entre os eixos, o que significa que o interior terá uma versatilidade inédita, que será patente no sistema de bancos.

À frente destaca-se a posição mais elevada dos bancos dianteiros, enquanto a segunda e terceira filas de assentos serão giratórios e individuais.

Um inovador sistema de calhas contínuo de ponta a ponta permite a deslocação dos bancos traseiros desde a bagageira até às costas do assento do condutor.

Leves e flexíveis, podem ser removidos os bancos de um dos lados da viatura para, por exemplo, transportar bicicletas no interior com mais facilidade.

O novo modelo deverá ter até sete lugares, o que significa que haverá um corredor livre para o acesso à terceira fila. Aguardam-se mais novidades da Volkswagen T7 Multivan ao longo das próximas semanas.

