Max Verstappen vence GP de Abu Dhabi

A época 2020 do Mundial de Fórmula encerrou este domingo no Grande Prémio de Abu Dhabi, com a vitória de Max Verstappen, numa corrida que dominou desde a primeira à última volta, já depois de ter conquistado a pole position no dia anterior.

O piloto da Red Bull, que realizou apenas uma paragem nas boxes para troca de pneus, foi seguido pelos pilotos Valtteri Bottas, a 15,976 segundos, e Lewis Hamilton, a 18,415 segundos, ambos da Mercedes.

Foi a segunda vitória do holandês esta temporada, depois de ter vencido o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.

O Mundial de Fórmula 1 terminou com o título de campeão para Lewis Hamilton, com 347 pontos, seguido do colega de equipa Valtteri Bottas, com 223, e Max Verstappen, com 214 pontos.

O título mundial de construtores foi para a Mercedes, com 573 pontos, seguida da Red Bull Racing, com 319, e da McLaren, com 202 pontos.

