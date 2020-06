Max Verstappen acaba de comprar um Ferrari de 2 milhões de euros

Max Verstappen, piloto da Red Bull Racing na Fórmula 1, acaba de assinar um contrato com a Ferrari. Mas ao contrário do que muitos queriam ver, este contrato nada tem que ver com a Scuderia de F1 da marca de Maranello, mas sim com o departamento de automóveis. É que o jovem piloto holandês acaba de comprar um Ferrari Monza SP2, um modelo avaliado em 2 milhões de euros.

Sim, isso mesmo. "Super Max" rendeu-se aos encantos da marca do "Cavallino Rampante" e comprou um dos modelos mais especiais da Ferrari dos últimos anos. O Monza SP2 tem por base o Ferrari 812 Superfast e conta com um motor V12 de 6.5 litros (naturalmente aspirado) que produz 810 cv, tal como o Monza SP1, o seu "irmão" de apenas um lugar.

Este modelo, inspirado nas "barchetas" de competição do passado, tem um peso seco a rondar os 1500 quilos e é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos, sendo que precisa de somente 7,9 segundos para atingir os 200 km/h.

Com uma produção limitada a apenas 499 exemplares (distribuídos entre Monza SP1 e SP2), este Ferrari Monza SP2 é uma das maiores extravagâncias do piloto holandês até ao momento. Porém, e tal como sempre acontece com estas séries especiais, deve ser visto como um investimento seguro, já que irá valorizar bastante assim que todas as unidades forem vendidas.