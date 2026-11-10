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Mau tempo: velocidade limitada a 60km/h nas pontes Vasco da Gama e 25 de Abril

17:15 - 10-11-2026
 
 
Mau tempo: velocidade limitada a 60km/h nas pontes Vasco da Gama e 25 de Abril

A velocidade de circulação nas pontes Vasco da Gama e 25 de Abril, que ligam Lisboa à margem Sul, está limitada a 60km/hora devido às condições meteorológicas, informou esta terça-feira a Lusoponte.

Em comunicado divulgado pela agência Lusa, a concessionária daquelas pontes desaconselha ainda "a circulação de motociclos, veículos com capota de lona e outros igualmente susceptíveis à acção do vento".

A Lusoponte diz que está a monitorizar em permanência a evolução da situação, e pede aos condutores para que redobrem os cuidados, adaptem a condução, e respeitem a sinalização e as indicações das autoridades.

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TEMAS:

Ponte Vasco da GamaPonte 25 de AbrilTejopolícia
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